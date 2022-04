“Vieni a pranzo con noi, così c’è una figura femminile”. “Sei una donna, non ti spetta l’auto aziendale”. “Più che una crescita verticale, la vedrei meglio in posizione orizzontale”. In Italia, nove persone su dieci hanno assistito a comportamenti o espressioni sessiste sul lavoro. Più della metà le ha anche subite. E il 93 per cento pensa che questo possa determinare la scelta di licenziarsi.

Sono alcuni dei dati raccolti dal nuovo osservatorio sul sessismo nei luoghi di lavoro dell’associazione Fior di risorse, realizzato dalla redazione di SenzaFiltro: all’indagine hanno partecipato più di 700 lavoratrici e lavoratori, che tra novembre 2021 e gennaio 2022 hanno risposto a un questionario. Tra loro ci sono amministratori delegati e centralinisti, metalmeccanici e responsabili di stabilimento, segretari di direzione e responsabili della comunicazione. Il 40 per cento sono uomini.

“Nel bar dove lavoravo, il mio titolare faceva continue battute a sfondo sessuale”, racconta Lara (il nome è di fantasia), 27 anni, di origine kosovara. “Mi affidava le mansioni più dure e, quando qualcosa non andava, era sempre colpa mia: una volta una cliente ha trovato un capello nell’insalata e lui ha minacciato di licenziarmi. Io ero alle prime armi e non gli rispondevo, anzi spesso ero in imbarazzo”. La situazione è peggiorata quando Lara si è ammalata: soffriva di crisi epilettiche, e il medico le ha consigliato di restare a casa. “Per paura di perdere il posto andavo lo stesso a lavorare: ero molto debole, non mi reggevo in piedi. L’ultimo giorno che l’ho visto mi ha detto: ‘Vai via zingarella, e non tornare più’. Solo oggi mi rendo conto che, per tenermi stretto il lavoro, sono arrivata a umiliare me stessa”.

Il sessismo viene esercitato soprattutto da chi è in una posizione di potere: l’osservatorio rileva che nel 62 per cento dei casi si tratta del capo, del presidente o dell’amministratore delegato, mentre il 38 per cento degli intervistati racconta che ad avere atteggiamenti discriminatori sono stati i colleghi.

“È interessante notare come il problema sia diffuso lungo tutta la scala gerarchica”, dice Maria Cristina Bombelli, che da vent’anni si occupa di inclusione sul lavoro e che ha fondato la società di consulenza Wise Growth. “Tra gli atteggiamenti più comuni ci sono i commenti sul corpo: se una donna è bella non conta più la sua professionalità, se invece è giudicata brutta viene presa in giro. E poi c’è il tema del ciclo mestruale: se un uomo è aggressivo è visto come autorevole, se una donna è aggressiva viene considerata ‘isterica’, perché avrà ‘le sue cose’”.