“Di mattina ci facevano stipare il furgone al massimo, tanto che quasi toccava a terra dal peso, e finché non avevamo consegnato tutto continuavamo a lavorare. Avevamo i tempi risicatissimi: alcune camere da letto dovevamo montarle in un’ora e mezza, per un tavolo abbastanza complesso ci davano 15 minuti, anche se il produttore nelle istruzioni aveva scritto che ne servivano 90. Spesso dovevamo portare ai piani alti mobili che non entravano in ascensore, ma il tempo per salire a piedi o per sballare la merce non era mai considerato”.

A raccontare la sua esperienza è Peter (nome di fantasia), romeno, ex facchino del magazzino di Mondo Convenienza di Calderara di Reno, alla periferia di Bologna. Turni dalle 12 alle 14 ore al giorno, a volte anche la domenica, senza pausa pranzo. Trasporto di mobili pesanti anche 120 chili. Straordinari, ferie e riposi non retribuiti. E chi protestava veniva minacciato di licenziamento. Erano le condizioni di alcuni facchini di Mondo Convenienza, assunti attraverso cooperative che lavoravano per la catena di grande distribuzione di mobili e arredo.

A denunciare il sistema sono stati 18 lavoratori del magazzino di Calderara di Reno, un italiano, gli altri romeni. Licenziati, uno dopo l’altro, dopo le proteste e gli scioperi del 2017. La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta che oggi vede 21 persone indagate per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nel frattempo a Ivrea è in corso un’indagine per estorsione, maltrattamenti, caporalato e discriminazione razziale, dopo che otto lavoratori del magazzino di Settimo Torinese hanno sporto denuncia.

A Calderara la giornata tipo di un facchino di Mondo Convenienza cominciava alle sette del mattino: si iniziava caricando i pacchi sul furgone. A volte capitava di guidare anche molto tempo prima di arrivare dal cliente: il magazzino serve infatti tutta l’Emilia-Romagna, fino a Piacenza. Una volta lì, i mobili venivano scaricati, trasportati a mano e poi montati: se per sbaglio i lavoratori graffiavano la merce o facevano qualche danno, dovevano pagare di tasca propria. Lo stesso valeva quando venivano fermati dai vigili perché il furgone era sovraccarico: la multa era addebitata al conducente e gli venivano tolti i punti dalla patente. Una volta finito di montare, si ripartiva e si andava da un altro cliente. E così via. “In sei anni, le giornate in cui ho lavorato meno di 12 ore si contano sulle dita di una mano”, dice Peter. “Ogni tanto ci mandavano in altri depositi fuori regione come equipaggio sostitutivo: Rimini, Verona, Firenze… Dovevamo essere là verso le 6.30 di mattina, così partivamo da Bologna di notte per arrivare in tempo, e tornavamo la sera tardi. Lavoravamo anche il sabato e la domenica, altrimenti venivamo pagati di meno”.