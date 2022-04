A Savoia di Lucania, un piccolo comune della Basilicata, neppure il bar della piazza ha più i giornali. Per comprare un quotidiano bisogna andare fino a Caggiano, a 16 chilometri di distanza. Lo stesso succede in decine di comuni del sud. E più si scende e più la situazione peggiora.

La questione riguarda soprattutto i quotidiani nazionali, molti dei quali hanno rinunciato alla distribuzione nel sud della Calabria e nelle due regioni insulari a causa dei costi proibitivi. Si tratta di un problema strutturale: per garantire la consegna in tempo utile nelle edicole di queste aree del paese, i quotidiani devono essere stampati in tipografie locali, ma non sono molti quelli che riescono a coprire i costi aggiuntivi della stampa sul posto con le copie che vendono nella regione.

E se un quotidiano ad alta tiratura come il Corriere della Sera può permettersi di stampare in sei stabilimenti tipografici (a Milano, Roma, Padova, Bari, Catania e Cagliari) per molti altri è un’operazione in perdita. L’alternativa è spedire le copie per via aerea, ma anche in questo caso per rientrare della spesa serve vendere molte copie.

Negli ultimi dieci anni in Calabria hanno chiuso 500 edicole, alcuni quotidiani nazionali hanno tagliato la diffusione, in particolare nella provincia di Reggio Calabria e nei paesi dell’interno. Quelli che arrivano, spesso hanno ritardi di ore. Fa eccezione Cosenza che è ancora ben servita. E in ogni caso la distribuzione dei quotidiani che non stampano sul posto non va oltre lo stretto di Messina.

I periodici invece arrivano uno o due giorni dopo la data d’uscita. Le copie di Internazionale, per esempio, che partono da Bergamo dove il settimanale è stampato, arrivano in edicola in gran parte del paese il venerdì o il sabato, a seconda delle città, e all’inizio della settimana successiva in Sicilia e in Calabria. L’Essenziale, che è stampato come un quotidiano a Roma e a Milano, arriva ovunque il sabato mattina, tranne che in Sardegna, in Sicilia e in parte della Calabria dove arriva la settimana successiva.

In Sicilia, quotidiani come la Stampa, Domani, il Manifesto e il Riformista non ci sono. Il Foglio invia solo il numero del fine settimana, mentre altri giornali, come il Messaggero e il Mattino, sono diffusi solo tra luglio e agosto per seguire i loro lettori in vacanza. Alcuni di questi quotidiani, di fronte alle proteste, hanno offerto abbonamenti digitali a prezzi ridotti ai lettori delle zone in cui hanno scelto di non arrivare.