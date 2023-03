Quasi un migliaio di persone sono approdate sulle coste italiane il 26 marzo, arrivando a toccare quattromila arrivi in tre giorni. Quasi tutti stanno arrivando dalla Tunisia a causa della crisi economica e politica nel paese e della recente campagna razzista del presidente Kais Saied contro i migranti subsahariani. “L’hotspot è in una condizione di sovraffollamento”, spiega ancora D’Ambrosio, che denuncia anche un naufragio avvenuto nelle acque internazionali davanti all’isola italiana il 24 marzo.

“Questa rotta si è riattivata in maniera importante dall’ottobre scorso, non è una novità. Ma non è stata strutturata alcuna forma di accoglienza adeguata. Tra di loro ci sono persone con grandi vulnerabilità, ci sono bambini piccoli, donne incinte e sono stati abbandonati di notte al freddo, senza nessun tipo di genere di conforto”, continua D’Ambrosio. “Abbiamo dovuto insistere per far portare dell’acqua”.

Accoglienza smantellata

“Nell’arco di ventiquattrore sono arrivate tremila persone, ma anche sui numeri non c’è chiarezza, non si riesce a capire”, conferma l’ex sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. “Non riusciamo a capire perché non si sia organizzato un servizio continuo di trasferimento di queste persone: arrivano al molo Favarolo e dovrebbero ripartire subito da Cala Pisana, per essere portate sulla terraferma, perché a Lampedusa non c’è la possibilità di accogliere questi numeri”, continua l’ex sindaco, secondo cui non sono state strutturate delle risposte convincenti dal punto di vista dell’accoglienza.

“A Lampedusa nel 2011 abbiamo accolto decine di migliaia di tunisini, all’epoca il governo ha creato quella situazione di disagio, proprio non operando i trasferimenti. I numeri ora sono inferiori, arrivano queste imbarcazioni dalla Tunisia in maniera quasi sempre autonoma, perché Lampedusa è il porto più vicino, ma poi dovrebbero essere subito trasferite”, chiarisce Martello. “E voglio chiarire: scafisti non ce ne sono. Queste persone sono messe in mare dai trafficanti che non gli danno in mano neppure dei telefoni, gli dicono andate dritti. Non si può gestire l’immigrazione come se fosse un problema di sicurezza o di polizia”, conclude.

Lampedusa è diventato “un collo di bottiglia”, secondo Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), perché i soccorsi non sono più strutturati e sistematici come nel passato. “Prima quel tratto di mare era sempre pattugliato da navi della guardia costiera, mentre ora escono solo piccole motovedette che quindi poi devono far sbarcare le persone a Lampedusa”, spiega. In passato la procedura di sbarco nel sud del paese funzionava come “un orologio svizzero”, ma nel corso di questi anni questo sistema è stato smantellato.

In quarantotto ore sono state soccorse, sotto il coordinamento della guardia costiera italiana, cinquantotto imbarcazioni e sono stati registrati diversi sbarchi autonomi a Lampedusa e a Roccella Jonica. Intanto la nave umanitaria Geo Barents di Medici senza frontiere è attraccata a Bari con 190 persone a bordo, soccorse due giorni fa.