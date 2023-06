Le riprese del film termineranno alla fine di giugno. “Per me Ferie d’agosto è stato un film cult, l’ho rivisto un sacco di volte, quindi sono felicissima ora di fare parte di questo progetto”. Fanelli è una delle attrici più brillanti e originali della sua generazione: talento comico, autrice, David di Donatello 2023 come migliore attrice non protagonista per l’interpretazione di un’ereditiera ricca e infelice, in un altro film diretto da Virzì, Siccità. È forse l’esponente più famosa di una nuova ondata di attrici e autrici comiche romane, che stanno rinnovando il teatro e il cinema italiano. Ma non si prende troppo sul serio.

“Non ho il carattere per fare un mestiere che dipenda completamente da scelte altrui: stare ferma ad aspettare che qualcuno ti chiami o ti scelga. Quindi ho sempre scritto e fatto cose mie, oltre a fare l’attrice”, Emanuela Fanelli, 36 anni, è sull’isola di Ventotene, sul set dell’ultimo film di Paolo Virzì, un sequel di Ferie d’agosto, la commedia del 1996 dello stesso regista che metteva in scena l’Italia del berlusconismo, divisa tra destra e sinistra, nei costumi, nelle abitudini quotidiane e perfino nelle vacanze.

Ha cominciato molto presto a scrivere monologhi ed erano sempre pezzi comici. Ma per dieci anni, Fanelli ha fatto la maestra in una scuola materna. Poi è stata notata da un’agente mentre partecipava a una jam session teatrale che si chiamava Pedigree, in un centro sociale romano. Ha recitato nell’ultimo film girato da Claudio Caligari, Non essere cattivo (2015). Ma il successo è arrivato nel 2020, l’anno della pandemia, con la tv per il programma di Giovanni Benincasa e Valerio Lundini Una pezza di Lundini.

Ma non è mai stata un’attrice e basta: “Mi piace anche fare l’attrice, essere qualcuno molto distante da me. Ma non smetterò mai di scrivere, mi pare che professionalmente le cose migliori sono venute proprio quando ho cominciato a parlare con la mia voce”. L’umorismo, la comicità sono delle caratteristiche naturali: “Vengono dalla mia famiglia. Anche se avessi fatto altro, avrei avuto questo sguardo. Anche se avessi fatto la commercialista sarei stata una simpatica, insomma”.

“Io venivo dal cinema e dal teatro e non era per niente scontato che i miei pezzi funzionassero anche in tv, i tempi comici della tv sono molto diversi”, racconta. Invece la televisione l’ha fatta conoscere a un pubblico più largo: “Anche i social hanno avuto un ruolo molto importate: c’è stata l’intuizione di lavorare proprio sul fatto che i pezzi fossero ripresi anche online, girassero anche sui social network”.

Il personaggio di Marilena Ricozzi, per esempio, è quello di una poliziotta che dice sempre: ‘Lo dico da donna’. “Ma usa questa frase a sproposito. Invece quando le fanno dei soprusi, ride”. Quando ha partecipato a Sanremo si è posta l’annosa questione dei fiori: “Il problema era: se mi danno questo mazzo di fiori che devo fare? Se li accetto, sono un’ancella del patriarcato? A me i fiori piacciono. Questa storia è diventata uno sketch: ho scherzato su questo mio sentimento rispetto alle tante questioni che giustamente il femminismo solleva”.

Per Fanelli, l’umorismo deve prendere di mira “la natura umana e le sue vulnerabilità, ma senza giudizio, senza il dito puntato”. Il comico non deve “spiegare le cose”, né “giudicare”. Di tutto si deve potere scherzare, anche del femminismo per esempio.

“Da ragazzina non mi perdevo una puntata dell’Ottavo nano e di Mai dire gol”. È vero che nella tradizione italiana le donne sono soprattutto spalle, difficilmente sono protagoniste. Ma le cose sono cambiate con attrici, che sono anche autrici, come Valeri, Marchesini e Cortellesi. “Si è aperto uno spazio”.

“Qui le cose sono un po’ diverse: non ci sono jazz club, non c’è l’Upper west side, il numero delle comiche donne è inferiore a quello degli scontrini emessi”. In una cosa siamo uguali all’America degli anni sessanta: “Una madre di famiglia che faceva la comica era vista come la figlia del demonio. Anche qui in Italia. Sessant’anni dopo. E non sono nemmeno una madre di famiglia”.

Su Amazon prime la serie LOL: chi ride è fuori dedicata alla stand-up ha avuto un grande seguito, ma anche podcast come Cashmere e Tintoria sono molto amati. L’attrice italiana di stand-up comedy più famosa è sicuramente Michela Giraud, romana, 35 anni, concorrente di LOL, conduttrice di Comedy Central News, autrice di diversi spettacoli tra cui Michela Giraud e altri animali, protagonista di una serie su Amazon prime inspirata all’americana The marvelous mrs. Maisel intitolata La fantastica signora Giraud . “In America se fai la comica puoi avere un tuo special, una serie, un film, un programma, teatri pieni. Mentre in Italia… Ecco”, dice Giraud nel monologo del primo episodio della serie.

“Le ragazze hanno molta voglia di fare questo tipo di comicità, che tradizionalmente è appannaggio degli uomini e addirittura mette al centro dei temi un po’ misogini. La moglie e la suocera rompiscatole sono spesso un obiettivo polemico di questo tipo di comicità, per esempio”, spiega Merloni. La fortuna della stand-up è molto legata alla radio e ora vive una nuova stagione di successo grazie ai social network, ai podcast e a tutte le piattaforme in streaming.

Da qualche anno, tuttavia, le cose stanno cambiando e c’è una nuova generazione di attrici e autrici che vogliono essere al centro della scena, anche grazie all’influenza della stand-up comedy di origine statunitense e in generale anglosassone, che in Italia però si è innestata in una tradizione autoctona di teatro d’improvvisazione, avanspettacolo, quello che Luisa Merloni definisce “il teatro dello scantinato”. Merloni, attrice, autrice comica e performer romana, ha addirittura dedicato un corso dell’accademia Molly Bloom alle donne che si vogliono cimentare nella scrittura comica. Insegna a comporre pezzi comici, ma al corso possono iscriversi solo le donne.

La commedia ha avuto un ruolo fondamentale nella tradizione cinematografica italiana, un genere in grado di rappresentare il paese e i suoi vizi in anticipo sui tempi e senza retorica. Ma tra gli attori comici, le donne sono sempre state relegate al ruolo di spalla, a parte qualche eccezione.

I programmi di stand-up in streaming hanno preso il posto dei programmi della tv generalista, che per molto tempo sono stati un trampolino di lancio per alcuni dei migliori autori e attori italiani di satira negli anni ottanta e novanta: La tv delle ragazze, Avanzi, l’Ottavo nano, Pippo Chennedy show, Parla con me, Propaganda live. Soprattutto La tv delle ragazze – condotto e ideato da Serena Dandini nel 1988 – è stato un palcoscenico per la comicità femminile, portando alla ribalta attrici come Angela Finocchiaro, Syusy Blady, Cinzia Leone, Francesca Reggiani, Alessandra Casella, Sabina Guzzanti e Lella Costa.

In uno degli episodi della trasmissione, Syusy Blady, vestita da cameriera, si infila nella camera da letto di Franca Valeri e le chiede che ne pensa dell’ironia femminile. “L’ironia non è una cosa femminile, è ironia e basta. O ce l’hai o non ce l’hai”, risponde categorica Valeri, che poi aggiunge: “L’ironia è una cosa crudele, perché bisogna mettere in rilievo le debolezze delle persone, non è una villanata come usa ora. Ma è una cosa crudele”.

Anche per Luisa Merloni, Franca Valeri è stata un modello imprescindibile. “I miei grandi amori sono stati Franca Valeri e Massimo Troisi”, racconta. “In Italia la televisione ha fagocitato i comici che venivano dal teatro, invece ora c’è una specie di ritorno al teatro”. Anche se poi i pezzi finiscono su YouTube o su Netflix o nella tv generalista, ma c’è un ritorno al teatro e al locale in cui si esibiscono gli stand up comedian. “Nella stand-up è necessario il pubblico, il rapporto con il pubblico dal vivo”, spiega Merloni, che s’ispira molto anche alle stand-up comedian americane come Sarah Silverman, Ali Wong, Lynne Koplitz, Amy Schumer. “In America ogni minoranza scherza sulle discriminazioni che la riguardano e sul politicamente corretto”.