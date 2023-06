È stato il vicino ad avvertirla che entro un’ora e mezza sarebbe arrivata la piena. “‘L’acqua salirà fino a un metro e mezzo da terra, dobbiamo avvisare subito tutti’, mi ha detto davanti al cancello di casa”, ricorda Franca Masironi, 62 anni, residente di Conselice, uno dei paesi dell’Emilia-Romagna più colpiti dall’alluvione di maggio. Masironi abita nella via principale della cittadina di novemila abitanti, in provincia di Ravenna.

E poi le porte di legno hanno cominciato a gonfiarsi: “Ma ora non ho i soldi per cambiarle, piuttosto le toglierò e farò senza”.

E poi c’è l’ odore disgustoso che sale dai tombini: “Ci dicono che ora l’acqua è potabile, ma noi non ci fidiamo, continuiamo a bere acqua in bottiglia. Ci sono zanzare e mosche come non ne avevamo viste mai, la natura si è ripresa tutto quello che l’uomo gli aveva tolto. Ora temiamo che questa situazione possa avere delle conseguenze anche per la nostra salute”.

Il 17 maggio – avvertiti dal vicino di casa, che è anche un impiegato del comune – Masironi e il marito hanno raccolto le loro cose, hanno spostato i mobili al primo piano e poi si sono trasferiti: prima a casa di una figlia, in un’altra zona della città, poi in serata hanno dovuto lasciare anche quel rifugio.

Il marito è pensionato, prende novecento euro al mese. E ha problemi di salute. Franca Masironi, invece, da due anni è disoccupata: aveva un negozio di gastronomia che durante la pandemia ha dovuto chiudere. “Siamo rimasti davvero senza soldi e ora il governo ci offre dei sussidi per i danni che abbiamo ricevuto dalla piena. Ma per avere dei rimborsi, prima dobbiamo anticipare le spese. Famiglie come la mia non hanno più soldi da anticipare”, assicura Masironi, secondo cui le istituzioni non sono state abbastanza presenti nei territori che hanno avuto più danni. “Molto hanno fatto i volontari, ma per il resto, ci siamo sentiti abbandonati”, racconta.

Nell’alluvione che ha colpito le province di Bologna, Forlì, Cesena e Ravenna a maggio del 2023 i morti sono stati quindici, gli sfollati oltre 36mila e si stima che i danni siano di circa 8,8 miliardi di euro. Dal 1 al 18 maggio sono caduti su un’area di 16mila chilometri quadrati la quantità di acqua che di solito cade in sei mesi.

A più di un mese di distanza dal cataclisma, la situazione sembra essersi normalizzata. “Ma invece l’emergenza continua, sotto altre forme”, spiega Marco Fars delle Brigate di solidarietà attiva, un’organizzazione che ha raccolto e coordinato circa mille volontari, impegnati nelle attività di sostegno alla popolazione alluvionata fin dai primi giorni dell’emergenza.

“A Forlì per esempio ci sono dei condomini che hanno avuto dei danni gravi alle fognature e che hanno continuato ad allagarsi anche dopo l’alluvione”, racconta. Ma il problema principale riguarda chi sta rientrando nella sua casa, ma non ha soldi per ristrutturare: “Ci sono dei cittadini che non possono ricomprarsi mobili e utensili, hanno bisogno di due o tremila euro per rientrare in casa e per esempio attrezzare la cucina. Ma non hanno quei soldi e lo stato non sta facendo nulla per loro, quindi li stiamo aiutando come possiamo”, racconta Fars.

In un paese come Conselice, circa trecentocinquanta famiglie hanno chiesto aiuto alle Brigate di solidarietà per rientrare nelle loro case, oppure per compilare i moduli di richiesta dei contributi pubblici.

“La burocrazia è un problema a sé, non tutti sanno come scaricare questi moduli e compilarli. Stiamo fornendo l’aiuto legale ai cittadini, aprendo sportelli di consulenza, non è per niente semplice”. Ma per Fars le istituzioni stanno sottovalutando la portata dei danni materiali prodotti dall’alluvione.

“Al netto dei conflitti tra amministrazione regionale e governo centrale, mi sembra che ci sia in generale una sottovalutazione del problema. I danni che ho visto sono inusitati: l’acqua è arrivata fino al secondo piano delle abitazioni. C’è un tema sia di gravità dei danni, sia di estensione del territorio colpito nel triangolo Cesena, Forlì, Ravenna. È un’area enorme”, denuncia Fars. “Non c’è stato un intervento straordinario e rapido, che invece sarebbe necessario”, conclude. I comuni coinvolti dai dissesti sono stati cento, 23 fiumi e corsi d’acqua sono esondati, mentre altri tredici hanno superato il livello di allarme.

E poi ci sono state migliaia di frane: 376 le principali tra la collina e la montagna. Il 22 giugno il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi ha espresso il timore che molti imprenditori possano abbandonare la regione non sentendosi più protetti: “Le assicurazioni stanno pagando sicuramente tanti soldi alle imprese, ma è altrettanto vero che oggi come oggi, come era successo per il terremoto del 2012, bisogna riassicurare le aziende del territorio. Molti imprenditori tenteranno di scappare dall’Emilia-Romagna, perché non si sentono protetti”.

Nell’area colpita dall’alluvione ci sono 130mila imprese, che danno lavoro a 443mila persone. A subire i danni maggiori è stato però il settore agricolo: la Romagna produce il 30 per cento della frutta e della verdura del paese. Nel comparto agricolo 12mila le imprese hanno subìto danni per un totale di 1,1 miliardi tra le perdite di produzione, i terreni danneggiati e gli animali coinvolti dall’alluvione.