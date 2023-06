Quando è di turno la mattina, Matteo Tacconi (nome di fantasia per tutelarne l’identità) si alza alle cinque: il tempo di prendere un caffè, saltare nella sua vecchia auto e percorrere i trenta chilometri che separano la casa che ha dovuto affittare dallo stabilimento Amazon di Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. A 52 anni Tacconi ha trovato solo due tipi di lavoro nel paese del sud in cui è nato: “Agricoltura o agricoltura in nero”. Entrambi precari e malpagati.

Per questo, dopo un colloquio con una delle agenzie interinali che lavorano per Amazon, non ci ha pensato due volte e si è spostato al nord con la famiglia, per accettare un impiego di tre mesi. “La speranza – ammette – è che dopo qualche altro contratto precario, alla fine si decidano ad assumermi”.

Nello stesso momento in cui Tacconi raggiunge lo stabilimento, migliaia di lavoratori di Amazon percorrono la rete di strade extraurbane dalle loro case nel Polesine e dalle province limitrofe per raggiungere uno dei più grandi centri di distribuzione del gruppo in Italia.

Un edificio a quattro piani nel mezzo del nulla, circondato da campi di soia e barbabietola, in un’area compresa tra i piccoli comuni di San Bellino e Castelguglielmo. Poco più a sud scorre la Transpolesana, una vecchia arteria nota in passato soprattutto per gli incidenti mortali, che da Rovigo sale in direzione di Verona, lungo quello che dovrebbe diventare il nuovo asse della logistica del nord est.

Come altri centri di distribuzione del gruppo Amazon, l’impianto sorge in un’area povera di lavoro, ma anche di infrastrutture e servizi. Nel Polesine raramente i comuni superano i cinquemila abitanti. In molti casi i paesi della zona non sono che un pugno di case raccolte intorno al municipio e al campanile, con poche opportunità di lavoro e tanta emigrazione.

Con una disoccupazione quasi doppia rispetto al resto del Veneto e standard di vita più vicini al Mezzogiorno che alle ricche province del nordest, i paesi dell’area hanno visto l’arrivo di Amazon, nell’autunno del 2020, come un’occasione per invertire la rotta. L’e-commerce era in piena espansione per via della pandemia e gli affari della multinazionale andavano a gonfie vele.

Enrico Ferrarese, presidente della provincia di Rovigo e sindaco di Stienta, un comune di tremila abitanti sulle rive del Po, riassume così quello che allora era lo stato d’animo prevalente: “L’arrivo di Amazon è apparso come un’opportunità per risollevare l’economia della zona e dare lavoro ai nostri disoccupati. Certo non ci aspettavamo uno stravolgimento della situazione, ma un cambiamento importante, sì”.

A due anni e mezzo di distanza, però, l’impatto del sito logistico non ha solo lati positivi. L’occupazione è aumentata e Amazon, da sola, ha assicurato 1.500 posti a tempo indeterminato, diventando il primo datore di lavoro privato della provincia di Rovigo. Ma l’altro lato della medaglia sono l’alto numero di precari che per lungo tempo ha superato quello dei lavoratori con un contratto stabile; i contratti rinnovati di tre mesi in tre mesi come via preferenziale per le assunzioni, che però hanno riguardato appena un quinto dei precari; l’impiego di maestranze in lavori poco qualificati unito a un ricambio continuo di lavoratori. Lo afferma la prima ricerca organica su un impianto di questo tipo condotta dall’Istituto ricerche economiche e sociali (Ires) Veneto e dall’Università di Padova.

Nel dicembre del 2021, a poco più di un anno dall’apertura del centro, i lavoratori erano circa 2.300, ma i contratti attivati fino a quel momento erano stati più di seimila: appena il 37 per cento dei lavoratori inizialmente impiegati continuava a lavorare nello stabilimento, la maggior parte erano stati sostituiti.

Per Francesco Melis, coordinatore nazionale dei precari di Amazon del sindacato Nidil Cgil, questa è una situazione non dissimile da quella di altri centri di primo ingresso della multinazionale presenti in Italia: “La precarietà è strutturale e il turn over talmente elevato da esaurire presto il bacino di lavoratori della zona e innescare un massiccio fenomeno migratorio da altre province e regioni”.

Un’altra conseguenza negativa è stata l’aumento del 30 per cento del prezzo degli affitti e la difficoltà di trovare alloggi a cifre abbordabili in tutta la provincia di Rovigo. A San Bellino una stanza singola può costare fino a 400 euro. L’incremento dei prezzi si è esteso anche alle aree limitrofe: a Rovigo è dovuta scendere in campo l’amministrazione per calmare le proteste degli studenti , che si contendevano con i lavoratori immigrati i pochi appartamenti disponibili. È anche per questo che Tacconi ha deciso di cercare un alloggio a trenta chilometri di distanza: era l’unico modo che aveva per avere un tetto per sé e la sua famiglia.