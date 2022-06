Decidere di non decidere: crogiolarsi nell’impasse quando si parla di diritti civili, sembra diventata un’abitudine per la politica italiana. Ma l’inerzia del legislatore ha spesso risvolti drammatici per chi aspetta. Lo ha spiegato, in poche e misurate parole, Fabio Ridolfi, quarantaseienne di Fermignano immobilizzato da quasi metà della sua vita a causa di una tetraparesi. Pur avendo diritto al suicidio assistito è stato costretto, a causa di lungaggini burocratiche e di decisioni non prese da chi avrebbe dovuto, a imboccare un’altra strada per mettere fine, il 13 giugno, alla sua sofferenza. “Basta trattarci come cittadini di serie B, è assurdo che ci voglia più di un mese per individuare il farmaco mortale. Grazie al vostro menefreghismo sono costretto a scegliere la sedazione profonda”.

Lo racconta anche la storia di Mario, vero nome Federico Carboni, che il 17 giugno è diventato la prima persona in Italia a ricorrere al suicidio assistito: per un buco normativo, però, avrebbe dovuto pagarsi da solo macchinario e medicine. E solo una raccolta fondi promossa dall’associazione Luca Coscioni gli ha consentito di non essere costretto ad attendere ancora.

Quando si parla di diritti, la regola dei vuoti che finiscono per essere riempiti vede sempre più spesso soccombere la funzione parlamentare, e con lei i partiti, scavalcati talvolta dalla magistratura ordinaria, talvolta da altri organi costituzionali, che si esprimono su casi sollevati da cittadini stanchi di aspettare. D’altra parte se Mario, e i tanti altri che sono nella sua stessa condizione, possono chiedere di accedere al suicidio assistito non è certamente perché le camere si sono preoccupate di votare una legge sul fine vita. Ci è voluta la sentenza della corte costituzionale del 2019, arrivata dopo ammonimenti al parlamento caduti nel vuoto. E ora il paradosso è che c’è chi, come l’associazione Coscioni, ritiene che sarebbe meglio che il parlamento non intervenisse più perché bisogna evitare “una legge peggiore della sentenza”.

Non è stato l’unico caso in cui la corte costituzionale negli ultimi anni ha supplito al ruolo del legislatore in tema di diritti, come dimostra la recente sentenza sul cognome dei figli, che parte dalla difesa del principio costituzionale dell’uguaglianza dei genitori. Le proposte di legge per regolare questa materia non mancano, ne sono state presentate sia alla camera sia al senato dove l’iter è anche cominciato a febbraio in commissione giustizia per arenarsi subito dopo, principalmente per le resistenze della Lega, rappresentata da Simone Pillon, animatore del Family day e autore – ai tempi del primo governo guidato da Giuseppe Conte – di una controversa proposta di legge sull’affido condiviso e sulla bigenitorialità.

La sentenza del 27 aprile 2022 non è stata peraltro la prima in cui la corte costituzionale ha affrontato il tema del doppio cognome. Già nel 2016 era intervenuta per dichiarare illegittima la norma che non consentiva ai coniugi di trasmettere ai figli anche il cognome materno. Solo un primo passo, che non bastava a chiarire, per esempio, il meccanismo di attribuzione per i figli di coppie non sposate, o se si potesse trasmettere il solo cognome materno. Tutti punti su cui avrebbe dovuto intervenire il parlamento, ma poi sei anni sono passati invano e la corte è dovuta intervenire nuovamente, dando vita a una rivoluzione nel diritto di famiglia. Grazie a questa nuova pronuncia, dunque, la regola sarà che il figlio assumerà il cognome di entrambi i genitori nell’ordine che avranno concordato, a meno che non decidano insieme di attribuirne solo uno. In mancanza di accordo, la pratica passerà nelle mani di un giudice. Ma al di là degli effetti pratici della sentenza, che è già in vigore, la corte costituzionale ha sottolineato la necessità di un intervento legislativo “impellente” per evitare che nel corso delle generazioni si determini un “meccanismo moltiplicatore”, così come ha suggerito che la scelta del cognome fatta per il primo figlio sia vincolante anche per eventuali fratelli e sorelle. Un monito più che un invito.

Come spiega Tania Groppi, costituzionalista dell’università di Siena, la corte “di solito ricorre a soluzioni interlocutorie, che non hanno conseguenze immediate sull’ordinamento, accompagnate da un monito al legislatore. Poi, se persiste l’inerzia, passa a soluzioni più incisive e infatti negli ultimi anni ha adottato decisioni su importanti materie, sulle quali aveva lungamente ammonito a intervenire”. Peraltro, nella sua relazione annuale, il presidente della corte costituzionale Giuliano Amato ha parlato di “moniti in costante crescita”: si è infatti passati dai 10 del 2018, ai 20 del 2019, ai 25 del 2020 fino ai 29 nel 2021. Insomma, quello del doppio cognome è uno di quei casi in cui la corte costituzionale ha di fatto dato vita a una norma provvisoria per colmare una lacuna. Ma i giudici non possono andare oltre il riconoscimento di un principio, la necessità di una legge non viene superata. È per questo che in alcuni casi la corte ha cominciato a dare un termine di tempo al parlamento per rimediare prima di essere costretta a pronunciarsi.

Un caso emblematico è certamente quello del fine vita. A marzo del 2022 la camera ha approvato un testo frutto di un lungo lavoro di mediazione, che però continua a essere avversato dal centrodestra, e che è attualmente bloccato in commissione al senato. Ma a questo mezzo risultato si è arrivati dopo un percorso costellato di fallimenti del parlamento.