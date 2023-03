In Italia da diversi anni alcune amministrazioni pubbliche affidano ad algoritmi e sistemi automatizzati la gestione di attività che riguardano i cittadini e le cittadine. Ma sapere esattamente quanti e quali strumenti di questo tipo sono in uso nei comuni, nei ministeri o in altri enti pubblici è molto difficile. Al momento non esiste infatti un registro ufficiale in cui rintracciare queste informazioni.

Le decisioni prese in base a calcoli algoritmici in Italia sono molte più di quelle che immaginiamo. Solo che per rintracciarne l’uso e capire quali siano le differenze tra loro – per esempio di quali dati tengono conto e come sono incrociati, per quale scopo sono impiegati – bisogna procedere caso per caso„ perché l’agenzia per l’Italia digitale, che coordina le politiche per l’innovazione e si occupa della realizzazione degli obiettivi di digitalizzazione del paese, su questo tema non ha mai attivato un vero e proprio monitoraggio pubblico.

Sappiamo che c’è un algoritmo dietro al sistema che definisce le graduatorie scolastiche per le supplenze, ma anche nel software di riconoscimento facciale in uso alle forze di polizia (il Sari) , o nel nuovo Vera, uno strumento introdotto nel 2022 dall’agenzia delle entrate per individuare gli evasori fiscali. E sempre grazie a un algoritmo durante la pandemia è stata assegnata la priorità per l’accesso ai vaccini anticovid in base alle caratteristiche di ogni persona. Infine con un algoritmo dovrebbe essere assegnata la carta Mia, da cui dovrebbe passare il nuovo reddito di cittadinanza.

Un caso esemplare di abuso dei sistemi automatizzati da parte delle pubbliche amministrazioni citato anche da Huyskes come ispirazione per avviare l’osservatorio fu quello del sistema automatico Syri (System risk indication, sistema di indicazione di rischio), usato da alcuni comuni dei Paesi Bassi per individuare casi di frode su servizi di welfare. I cittadini non erano mai stati informati dell’uso dei loro dati o sulle classificazioni possibili stabilite dall’algoritmo, fermato e dismesso nel 2020 dopo la condanna del tribunale dell’Aja per violazione del regolamento dei dati personali. La corte non aveva sanzionato l’uso dell’algoritmo in generale, ma sostenuto l’importanza per i cittadini di poter verificare che i loro dati fossero usati secondo la legge e che i modelli informatici non contenessero pregiudizi o errori.

“Il sistema a colori delle diverse regioni era a tutti gli effetti un algoritmo, ma nessuno aveva spiegato chiaramente ai cittadini il funzionamento, e vedevo il contrasto assoluto tra il lavorare come ricercatrice nel luogo che quei dati li elaborava, la fondazione Bruno Kessler, e tornare a casa la sera, parlare con mia nonna e spiegarle come mai il giorno dopo, per la decisione di un computer, non sarei potuta andare a trovarla”.

“Con Privacy network ci siamo chiesti quanti e quali fossero i sistemi di questo tipo attivi nel nostro paese. Andiamo per tentativi, rintracciando le notizie sui giornali che ne parlano e poi facendo una richiesta di accesso agli atti (prevista dalla normativa del 2016 chiamata anche in Italia Freedom of information act, o Foia), per ottenere informazioni più specifiche da ogni ente. Spesso non riusciamo a ottenere risposta perché le persone che ci lavorano non hanno idea di come funzioni”, spiega Huyskes.

Nel 2021 però, sempre nei Paesi Bassi, un altro algoritmo governativo è stato bloccato per presunti abusi e l’allora primo ministro Mark Rutte fu costretto a dimettersi: infatti un rapporto presentato in parlamento nel 2020 aveva dimostrato un danno a carico di oltre 35mila persone ingiustamente accusate di frode dall’autorità fiscale olandese tra il 2004 e il 2019 riguardo all’ottenimento di sussidi familiari. Il governo è stato costretto a rimborsare le famiglie che non avevano ricevuto i sussidi a causa delle impostazioni dell’algoritmo, che aveva considerato in modo discriminatorio anche il fatto di avere una doppia nazionalità come criterio di rischio.

È frequente scoprire che certe funzioni sono affidate agli algoritmi, quando qualcosa non funziona, come è accaduto per l’algoritmo che assegna le cattedre per le supplenze scolastiche, attivo dal 2017. O, ancora, quando il garante della privacy interviene per una possibile violazione nell’uso dei dati personali, come è successo di recente con tre asl friulane che avevano adottato algoritmi “per classificare gli assistiti in relazione al rischio di avere o meno complicanze in caso di infezione da covid-19”. Si trattava di un algoritmo che serviva a prevedere la situazione sanitaria dei cittadini, ma secondo il garante il “trattamento automatizzato” dei dati degli utenti deve essere possibile solo quando c’è una legislazione specifica in merito, e in Italia non esiste ancora una regolamentazione per le intelligenze artificiali nella pubblica amministrazione. Infatti le tre asl dovranno pagare una multa di 55mila euro e cancellare i dati in loro possesso.

All’interno dell’osservatorio sono stati classificati sistemi più pervasivi e noti come il Sari (Sistema automatico di riconoscimento immagini), a disposizione delle forze dell’ordine del ministero dell’interno, ma anche esperimenti come Shareart, un progetto adottato dall’istituzione Bologna Musei per monitorare le espressioni visive dei visitatori di un museo davanti alle opere. “Il problema, nel caso del museo, è la consapevolezza dei cittadini che si trovano davanti a un’opera e non sanno che viene rilevata la loro espressione facciale”, precisa Huyskes. “In più, se i dati in possesso del museo possono essere incrociati con quelli dell’anagrafe, del fisco o di altre banche dati, diventa fondamentale sapere che uso se ne potrà fare in futuro, a prescindere da chi li abbia raccolti per la prima volta”.