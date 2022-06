“Il luogo dell’uomo è l’orizzonte”, dice un vecchio proverbio tuareg. La retta che corre tra la terra e il cielo e da sola evoca vaste libertà e popoli in movimento, le praterie o il deserto. Sembra una linea d’orizzonte la strada pedemontana che corre per chilometri nel Friuli occidentale, a nord di Pordenone. Tra campi di pannocchie e prati di gramigna, dove d’estate atterrano i deltaplani. Come fosse tracciata con squadra e righello, attraversa distese piatte e vuote. Il cielo ha la luce dei giorni di aprile dopo la pioggia, l’aria è di cristallo, e si potrebbe essere in una provincia del Texas: il filo spinato a bordo strada protegge la pista d’atterraggio della base statunitense di Aviano da cui hanno ripreso a decollare con una certa continuità gli F16 da combattimento, ricordo delle guerre balcaniche. La bandiera a stelle e strisce sventola con success

Secondo i dati più recenti dell’Istat, del 2020, a Pordenone quasi l’11 per cento della popolazione è straniera. Una percentuale tra le più alte in Friuli Venezia Giulia, che trova ragione nel tessuto industriale della città e in una tradizione politica di integrazione, entrambi oggi in declino. Negli anni novanta è stata proprio la facilità nel trovare lavoro e i bassi costi degli affitti ad attirare a Pordenone i primi tuareg dal Sahara. Nel tempo, tra ricongiungimenti e nuovi arrivi, hanno formato la comunità più grande d’Italia, con otto famiglie e quasi cinquanta persone. “Pordenone è la capitale tuareg”, dice Haddo Oubana, uno degli esponenti più attivi della comunità, nel suo appartamento poco fuori dal centro cittadino. Ad aprire la porta è una delle figlie, non c’è traccia di adulti in casa. Una ragazzina al tavolo del salotto fa i compiti, una bimbetta si aggira socievolissima. La madre non si vedrà mai. In salotto ci sono un tappeto arancione e nero, due divani e un mega televisore acceso a volume silenziato. Passa un po’ di tempo prima che compaiano Oubana e poi, alla spicciolata, alcuni amici. Mohamed Abety, silenziosissimo ed elegante, nella sua bianca tagelmust, la fascia di cotone che forma il turbante e copre il volto lasciando liberi solo gli occhi, e Amadede Bachona, tra i primi ad arrivare a Pordenone.

In questo deserto domestico si trova la sede dell’Associazione culturale islamica, che è anche la moschea di riferimento per le comunità musulmane di Pordenone. L’unica strada che interseca questa lunga retta di pianura termina in un dedalo di parcheggi vuoti e capannoni dai colori improbabili, giallo zucca e nero piombo. Uno ospita una pista di go-kart, un altro un locale di lap dance. Dall’altra parte della strada c’è un lungo edificio a due piani circondato da una cancellata dipinta di verde e decorata con volute bianche orientaleggianti che, insieme alla siepe molto curata, contribuiscono a rendere grazioso lo spazio. Uno striscione in plastica appeso al muro dice “Centro culturale islamico”, in arabo e italiano.

In questo appartamento in muratura nell’operosa provincia del nordest valgono le regole degli accampamenti nel deserto. “Non servono chiavi, le porte per noi non delimitano nessun confine”, racconta Oubana. “Questa è casa di chiunque voglia entrare”. Nel deserto è raro trovare una tenda isolata, ha spiegato l’africanista Barbara Fiore nel libro Tuareg (2011). È convinzione che i luoghi vuoti siano dominio dei kel tènere, gli esseri della solitudine che generano la follia malinconica.

Riuniti in salotto, i corpi si dispongono con naturalezza come in una tenda, a gambe incrociate sul divano, più a proprio agio sul tappeto che in poltrona. Oubana e i suoi amici sono arrivati dal Niger all’inizio del 2000, nessuno di loro voleva emigrare, ma anni di siccità avevano ucciso il bestiame e reso impossibile continuare una vita nomade. “Il nomadismo ti facilita quando sei costretto a diventare stanziale”, dice Oubana, pulendosi gli occhiali sulla felpa. “Ti insegna che nella vita quotidiana è fondamentale mescolare le culture, la tua e quella del luogo in cui arrivi, così diventa facile vivere in posti nuovi senza dimenticare la tua identità”.

Il nomadismo della vita si trasferisce alla cultura dei tuareg. “La cosa più importante per noi è il dovere dell’ospitalità”, dice Mohamed Abety, che parla con la voce bassa di chi è abituato a ottenere il silenzio. “Anche se sei povero, non puoi mai rifiutare l’accoglienza a chi arriva in mezzo al deserto, perché nel deserto si può morire. Anche se hai una sola capra e a mezzanotte arriva uno straniero, accendi il fuoco e la condividi. Quando lasciamo il nostro paese cerchiamo di non perdere questa tradizione che ci definisce, anche se non sempre è facile”.

I tuareg non hanno leggi scritte ma hanno un codice di condotta, l’achak. “Lo puoi tradurre come il pudore di fare cose sbagliate o disonorevoli”, spiegano. L’achak si incarna in uno strumento musicale, l’imzad, un violino costruito con pelle di capra, legno e crine di cavallo che viene suonato la sera quando ci si ritrova. Il suono dell’imzad è pieno di significato perché infonde coraggio, dignità e l’orgoglio di essere persone libere. Essere “ascoltatori di imzad” significa rispettare l’achak, ossia “dare protezione a donne e bambini indipendentemente dalla loro etnia, rispettare gli anziani, avere cura dell’ambiente, comportarsi in modo dignitoso rispetto alle fatiche che il deserto impone”.

L’achak più che una legge è un’attitudine interiore che non viene mai abbandonata. Come il nomadismo. Anche se vivono da molti anni in un territorio fondato sul culto della casa, i tuareg di Pordenone non sono proprietari. “Preferiamo non avere vincoli che ci leghino, cambiamo spesso quartiere. Vogliamo rimanere con le spalle leggere”, dice Oubana, indicando con un gesto i mobili della stanza, che hanno l’aria di essere oggetti che gli è capitato di trovare e che potrebbe abbandonare in qualsiasi momento. Alla domanda se pensano di ritornare un giorno in Niger le voci si abbassano, gli sguardi si fanno più seri: ci sono i figli, loro vanno ancora a scuola, però sì, tutti pensano un giorno di tornare.

“Il deserto ti manca per sempre”, confessa Ibrahim Kane Annour, uno dei pochi tuareg a non lavorare nelle fabbriche, ma ad aver mantenuto un lavoro in Niger, organizzando viaggi turistici. È quasi il tramonto e le stanze della sua casa sono abitate dal tramestio dei preparativi per la fine del digiuno giornaliero. “Il deserto è qualcosa che non puoi dimenticare se ci sei stato. Il deserto ti indebolisce. Ti rinforza attraverso la debolezza, dandoti il dono raro della profondità”, precisa cercando di descrivere una dimensione dell’animo più che uno spazio fisico. Arrivare in Italia è stato per quasi tutti l’incontro con un’idea del tempo radicalmente diversa. “Qui sono tutti schiavi del tempo, noi invece siamo maestri del tempo”, dice Ibrahim Kane Annour con fierezza. “Qui le giornate sono programmate, da noi invece le cose si fanno quando si possono fare, lasciando che ognuna prenda il tempo necessario. Solo per salutarsi ci vuole mezz’ora e per fare il tè ci vogliono tempo, amici e un fuoco di braci. Qui ci si dà appuntamento, nel deserto ci si trova”.