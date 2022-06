Èsempre estate alla Biennale d’Arte di Venezia. È sempre il ritrovo di un’umanità in magliette a righe e borracce, arrivata in vaporetto per risparmiare le gambe. Alle 11 del mattino, quando aprono i cancelli, c’è già una lunga coda: chi sta aspettando di comprare il biglietto sul posto e chi ha già provveduto online, con i secondi che filano verso l’entrata un po’ vergognosi per aver superato tutti d’un balzo.

Se l’esposizione all’Arsenale dà una direzione chiara della visita, i Giardini pongono subito l’interrogativo: da dove comincio? Quale ordine seguo? Una domanda che ha in sé uno dei sensi della mostra di quest’anno, che di centri e gerarchie non ne vuole sapere. Ci si può perdere tra i padiglioni gironzolando guidati dal caso o da una mappa interiore. Io decido di partire dal padiglione Biennale.

L’ingresso obbligato è dalla sala Chini, uno spazio circolare altissimo affrescato in blu e oro che sembrava in attesa dell’opera di quest’anno, l’enorme elefante di Katharina Fritsch, Leone d’oro alla carriera, che ci osserva da un piedistallo. È iperrealistico e fantastico allo stesso tempo, apocalittico e onirico. Evoca una memoria di tempi ancestrali, di migrazioni per la sopravvivenza, di cattività. L’epidermide verde scuro, quasi bronzo, dà all’animale una presenza museale e spinge a un cortocircuito con la nitidezza del dettaglio anatomico: organico o inorganico, vivente o artificiale, siamo già nel pieno della mostra.

Ma la parte più suggestiva, e perturbante, del padiglione è la Culla delle streghe, naturalmente nei sotterranei. È qui il cuore della Biennale. La visione della curatrice Cecilia Alemani, nitida e rivoluzionaria, diventa un orizzonte comune a tutti gli artisti e trasmette l’idea che il futuro sia anomalia e differenze, ma sia un futuro comune. I diversi padiglioni hanno una coerenza naturale che consente anche al visitatore più distratto di cogliere rimandi e fili di connessione.

Nella Culla delle streghe si trovano le opere di artiste della prima metà nel novecento provenienti da varie parti del mondo: sono accomunate dall’aver messo in discussione, nei loro lavori e nelle loro vite, non solo il mito dell’io cartesiano (maschile), ma ogni dualismo. Le sculture, i disegni, le fotografie spingono verso una realtà ibrida, la metamorfosi diventa politica, saltano le distinzioni tra immaginario e reale, naturale e fantasmatico. La libertà qui non ha niente di dichiarativo, parla con un’inevitabilità da cui abbiamo molto da imparare. In queste sale si trovano anche i disegni di Leonora Carrington, che con la sua idea di creature in continua metamorfosi tra animale, vegetale e fantastico, è l’ispiratrice del tema della Biennale Il latte dei sogni.

L’intuizione di quest’anno è semplice e sconvolgente: postumano e mondo naturale altro non sono che facce diverse della stessa medaglia, nate dalla necessità di mettere in questione l’antropocentrismo. E a chi solleva il dubbio che questa messa in discussione sia tutto sommato umanissima, la mostra suggerisce che la posta in gioco sia un rovesciamento dello sguardo.

Non si tratta di togliere dal centro l’uomo per metterci le piante o i cyborg, quanto piuttosto di andare verso un’idea unica di vita che non contenga primati di dominio, ma solo manifestazioni orizzontali di una metamorfosi perenne. Le creature si fanno ibride, disobbedienti, generano nuove armonie e disarmonie.

Ne è un esempio l’esposizione della Danimarca. Una famiglia di centauri còlta in un momento drammatico. I soggetti sono sculture iperrealistiche immerse in una situazione di tensione: a colpirci, più della loro identità ibrida, è la loro storia, la percezione di qualcosa che è accaduto in un’atmosfera di angoscia bergmaniana.

Meglio fare due passi per respirare. Tra i viali, l’occhio è attratto dal padiglione degli Stati Uniti, una costruzione in acciaio, legno e paglia che sembra un palazzo dell’Africa occidentale negli anni trenta. L’allestimento è opera della stessa artista a cui è dedicato lo spazio, Simone Leigh, vincitrice del Leone d’oro come miglior artista e prima donna nera a rappresentare gli Stati Uniti. Le sue statue, spesso di grandi dimensioni, lavorano contro gli stereotipi della cultura coloniale e contro quelli della rappresentazione del corpo femminile: alcune sono dettagliatissime e altre di un minimalismo totemico, ma in tutti i casi sprigionano una forza prorompente. Come nel caso di Brick house, esposto inizialmente nel mezzo della High line di New York e ora all’entrata dell’Arsenale. Un busto monumentale dove il collo di donna continua in una gonna che ricorda una casa d’argilla, il volto è cieco, lunghe trecce ai lati del viso: la sua possanza s’impone sulla sala e riporta alla mente l’esortazione di Toni Morrison: “Dicci cosa significa essere una donna, così potremo sapere cosa significa essere un uomo”.

Il lavoro di Leigh appare insieme personale e politico. Prendere una donna africana dal corpo enorme e metterla in mezzo al traffico della capitale d’occidente mostra come quello che un po’ retoricamente chiamiamo “necessità del gesto artistico” altro non sia che la rara e benedetta situazione in cui un’incandescente questione personale viene resa, grazie all’arte, universale. Vale la pena di rivedere Brick house nel silenzio e nel vuoto, magari facendo il percorso dell’Arsenale al contrario, verso l’ora di chiusura.

Una fascinazione simile a quella delle opere di Leigh la producono le sculture dell’argentino Gabriel Chaile, nella prima sala dell’Arsenale. Enormi forni d’argilla che compongono una genealogia familiare: figure tonde o slanciate, tra l’animale, l’umano e l’inanimato. Contenitori cavi che generano nutrimento. Se la scrittrice Ursula K. Le Guin, musa ispiratrice di questa Biennale, esortava a raccontare la storia non solo attraverso lance e bastoni, oggetti lunghi e duri di dominio, ma anche guardando i recipienti che accolgono e creano, perché quella è una storia nuova, allora nelle opere di Chaile sembra di vedere un altro modo non solo di raccontare il passato ma anche d’immaginare il futuro.