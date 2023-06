Se per esempio l’anno scorso erano stati portati a nuova vita gli originari colori psichedelici di Cantando sotto la pioggia di Gene Kelly e Stanley Donen oppure la folle corsa dei Blues brothers di John Landis (presentato in versione integrale e alla presenza del regista), quest’anno le copie restaurate, spesso proiettate nell’affollatissima piazza Maggiore, riguarderanno opere di Bernardo Bertolucci (The dreamers), Jean Renoir (Tire-au-flanc e The woman of the beach – La signora della spiaggia, del periodo americano di Renoir), Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman, Brian De Palma (Blow out), Jack Arnold (Revenge of the creature – La vendetta del mostro, in 3d), Roman Polanski, François Truffaut (La femme d’à côté – La signora della porta accanto), Wim Wenders, Alfred Hitchcock (Spellbound – Io ti salverò), Howard Hawks (Rio Bravo – Un dollaro d’onore), Yasujirō Ozu, Ernst Lubitsch, Kon Ichikawa (il capolavoro L’arpa birmana), Mario Bava, René Laloux (il film d’animazione Les maîtres du temps con i disegni di Moebius), Elia Kazan (il debutto di James Dean con East of Eden – La valle dell’Eden), David Lynch, Joe Dante, Damiano Damiani (il western spaghetti Quién Sabe, con Gian Maria Volonté). E anche quest’anno saranno molti gli ospiti illustri da poter incontrare: i registi Wim Wenders, Ruben Östlund, Joe Dante, Luca Guadagnino, Barbet Schroeder; la grande montatrice Thelma Schoonmaker; la fotografa e attivista Nan Goldin; il produttore Jeremy Thomas.

Un’energia dirompente

In questa edizione, però, c’è un omaggio speciale. Una rassegna su un’attrice che è stata una grande interprete e insieme un grande volto del cinema e che non somiglia a nessun’altra nel panorama italiano e internazionale: è Anna Magnani, scomparsa quasi cinquant’anni fa, il 26 settembre 1973.

Una veracità, un’autenticità, un’energia dirompente, inarrestabile, la sua. Di più: una Verità con la V maiuscola, assoluta, pur essendo espressione della vita più quotidiana, prosaica, popolare, romanesca per la precisione.

Quella romanità che rivendicava, esibiva, non come volgarità compiaciuta e chiusa, ripiegata su se stessa come lo è una parte dell’Italia contemporanea, e come probabilmente sarebbe anche, se esistesse oggi, un’attrice famosa espressione degli ambienti popolari, ma come un modo d’essere del popolo, dove l’esteriore e l’interiore sono una cosa sola perché non (in)segue modelli, format, preconfezionati e standardizzati, calati dall’alto dall’industria. L’industria – che ancora non sapeva cosa fosse il marketing – si nutriva, si alimentava dal basso, con ciò che si era stratificato per secoli nella cultura popolare, la quale ancora si autogenerava. Un movimento circolare assai produttivo che in seguito è stato spezzato.