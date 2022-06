Poco più 1,4 miliardi: è questa la cifra toccata dall’otto per mille nel 2016 (dichiarazioni dei redditi del 2017) e ripartita tra stato e confessioni religiose, tra le quali la parte del leone la fa di gran lunga la chiesa cattolica. La contabilità su larga scala ha i suoi tempi: questi dati sono stati infatti pubblicati nel rendiconto del 2020. Si tratta di un flusso di denaro che, tra destinatari laici e religiosi, finisce per alimentare attività molto diverse tra loro: progetti di cooperazione e aiuto nel sud del mondo, ristrutturazione di beni culturali e di edilizia di culto, sostegno economico per i sacerdoti, assistenza ai migranti e ai rifugiati, corridoi umanitari per i profughi, spese per i tribunali ecclesiastici.

Il meccanismo è stato introdotto quasi quarant’anni fa. Infatti, in seguito alla revisione del concordato tra stato e chiesa del 1984, firmato da Bettino Craxi come capo del governo e dal cardinale Agostino Casaroli in qualità di segretario di stato vaticano, fu stabilito che una quota pari all’otto per mille del gettito complessivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) fosse destinata “in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della chiesa cattolica. La scelta relativa all’effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all’atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi”, come ricorda un recente dossier del senato dedicato alla rendicontazione dell’otto per mille per il 2020. Il calcolo non viene fatto sul totale del singolo reddito, ma sul gettito dell’irpef: non si tratta quindi di una tassa. La parte destinata alla chiesa comprende una quota di interventi caritativi e solidali da sviluppare sia sul territorio nazionale sia nei paesi poveri.

Per quel che riguarda il sostentamento del clero, il sistema dell’otto per mille ha sostituito l’assegno di congrua, cioè lo stipendio pagato dallo stato ai sacerdoti. La normativa varata poi nel 1985 ha permesso ai cittadini italiani di decidere se finanziare o meno la chiesa cattolica: un principio che ha modernizzato il rapporto tra stato e chiesa secondo un criterio di laicità, di separazione e collaborazione tra le due componenti.

Tuttavia la legge contiene un “accorgimento” che, con il tempo, ha determinato uno squilibrio fortissimo: nel caso infatti in cui un contribuente non esprima una determinata scelta sull’otto per mille, la sua quota viene attribuita in proporzione alle scelte espresse complessivamente da tutti gli altri. Si pensi che per il 2016 solo il 42 per cento degli italiani ha indicato un’opzione precisa per la destinazione dell’otto per mille tra stato e confessioni religiose: circa il 58 per cento dell’intero ammontare è stato quindi assegnato in base alla volontà espressa da una minoranza dei contribuenti. Di quel 42 per cento, quelli che hanno firmato a favore della Conferenza episcopale italiana (Cei) sono la grande maggioranza: il 79 per cento (il 14 per cento invece in favore dello stato), che tradotto in cifre vuol dire circa 1,14 miliardi di euro. Una bella somma che permette alla chiesa, anno dopo anno, di restare in piedi.

I dati relativi alle ripartizioni per il 2021 sono molto simili. Va tuttavia segnalato che, sul lungo periodo, le indicazioni in favore della chiesa cattolica sono in calo: nel 2004 infatti toccavano l’89 per cento.

Successivamente all’intesa con la Cei, sono stati sottoscritti altri accordi simili con diverse confessioni religiose: l’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno, le Assemblee di dio in Italia, l’Unione delle chiese metodiste e valdesi, la chiesa evangelica luterana in Italia, l’Unione delle comunità ebraiche italiane, l’Unione cristiana evangelica battista, la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed esarcato per l’Europa meridionale, la chiesa apostolica in Italia, l’Unione buddista italiana, l’Istituto buddista italiano Soka Gakkai e l’Unione induista italiana. I soldi raccolti da queste confessioni sono usati per finalità culturali e religiose, di impegno umanitario, sociale e filantropico, si mescolano e si articolano in vario modo con diverse priorità. In questo contesto va segnalato il ruolo svolto dalla piccola chiesa Valdese, che è diventata una destinataria di un certo peso dell’otto per mille: nel 2016 è stata scelta dal 3,16 per cento dei contribuenti per un valore di poco meno di 42 milioni di euro. La chiesa valdese investe tutti i fondi raccolti in progetti di utilità sociale, senza pregiudizi di sorta: immigrati, disabilità, contrasto alla discriminazione di genere, promozione dei diritti umani ed educazione allo sviluppo sostenibile, sono solo alcuni dei capitoli di spesa.

Ma il grosso della partita la giocano ovviamente la chiesa cattolica e lo stato. Con un paio di differenze di non poco conto: la Cei infatti investe molto sulla campagna promozionale in favore dell’otto per mille, autentico asset strategico per la sua sopravvivenza finanziaria. Lo stato, al contrario, non pubblicizza le iniziative sostenute dalla propria quota di donazioni, in parte per non disturbare troppo i vescovi. Quasi sempre però i fondi raccolti dallo stato sono stati utilizzati per la copertura di spesa di varie leggi o per interventi di risparmio degli enti dello stato, comprese diverse revisioni della spesa, che nulla avevano a che vedere con le finalità stabilite per l’otto per mille. Eppure la normativa indica obiettivi ben precisi: sono infatti previsti interventi straordinari per la fame nel mondo, le calamità naturali, l’assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, la conservazione dei beni culturali e la ristrutturazione degli edifici scolastici. Inoltre, il 20 per cento della quota di otto per mille dello stato finanzia l’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.