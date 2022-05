A partire dal primo luglio, per la prima volta nella storia dello sport italiano ci saranno delle atlete professioniste. A fine aprile la Federazione italiana giuoco calcio (Figc) ha infatti completato le modifiche normative per consentire il passaggio al professionismo della serie A femminile. In molte e molti hanno parlato di un risultato storico. Altre e altri hanno però sottolineato come purtroppo questo successo non rappresenta una vittoria per lo sport italiano in generale, perché nella maggior parte delle discipline, e in tutte quelle femminili a eccezione del calcio, ogni cosa resterà esattamente come prima.

Le atlete che non giocano a calcio in massima divisione, gli atleti che non giocano a calcio, basket, golf o che non fanno ciclismo su strada, e le operatrici e gli operatori che lavorano da professionisti nello sport, continueranno a essere considerati formalmente dilettanti, e dunque senza tutele e garanzie contrattuali, sebbene in alcuni sport come la pallavolo alcuni atleti arrivino a guadagnare cifre anche molto consistenti.