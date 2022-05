Dopo tre anni e una serie di sommovimenti mondiali che sarebbe stato difficile ipotizzare alla chiusura della Biennale del 2019, a Venezia è tornata la Mostra internazionale d’arte, curata per la prima volta da una donna italiana, Cecilia Alemani.

Il latte dei sogni, il titolo della rassegna, è ripreso da un libro, edito in Italia da Adelphi, dell’artista e scrittrice inglese Leonora Carrington. È un omaggio al surrealismo e a quella risposta alle crisi del novecento ispirata alla ricerca di una libertà radicale, ma è anche una mostra fluida, capace di andare oltre le distinzioni temporali per restituire un’immagine viva e presente delle potenzialità dell’arte del nostro tempo.

Una mostra che diventa profondamente contemporanea anche grazie alla presenza di artiste del passato e trova una dimensione di attualità più profonda, radicata in quelle esperienze che hanno portato all’oggi. È anche una Biennale che ragiona sul corpo, sociale e fisico, sulla sua costruzione e sulla sua disgregazione. Lo fa con determinazione, fotografando una scena globale nella quale molte delle esperienze migliori arrivano da territori che finora erano stati considerati marginali, almeno nelle grandi narrazioni ufficiali: il mondo non occidentale, le donne e la non conformità di genere.

Nella Biennale di Cecilia Alemani si ribalta uno squilibrio storico, lungo come la vita dell’istituzione veneziana: il predominio maschile dei protagonisti. Così in questo 2022 segnato dalla guerra e dalla pandemia gli artisti uomini sono circa il 20 per cento di quelli selezionati, e questo, come ci tiene a sottolineare il presidente della Biennale, Roberto Cicutto, non per una forma di politicamente corretto, ma semplicemente perché rappresenta “una fotografia del reale”.

In un certo senso Il latte dei sogni, nonostante l’ispirazione surrealista, si rivela un dispositivo profondamente realista, ma di un realismo che il mondo dell’arte, e probabilmente con esso le nostre società, non aveva mai avuto il coraggio di accettare fino in fondo.