Fare il cronista in Sicilia negli anni novanta significava essere testimone della storia d’Italia: il maxi processo a cosa nostra, l’omicidio dell’imprenditore Libero Grassi che si era ribellato al racket del pizzo, le stragi di mafia. “Arrivai in via D’Amelio due ore dopo l’esplosione”, racconta ricordando l’attentato in cui furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Spulciando tra le sue interviste nello sterminato archivio di Radio Radicale ci si trova di tutto, da Rita Borsellino, sorella del magistrato, al cantante e compositore Franco Battiato.

Catania era la città italiana con il più alto tasso di criminalità minorile, e tra le prime per numero di omicidi; l’impegno del leader radicale, spiega Scandura, fu determinante per l’elezione del primo sindaco non democristiano nella storia della città, Enzo Bianco. È cominciata quel giorno la carriera giornalistica di Scandura, all’epoca un giovane militante del Partito radicale: “Quando fu eletto Bianco il consiglio comunale esplose in un boato. Presi un microfono e mi misi a raccogliere le reazioni. Al direttore le interviste piacquero, e mi assunse”.

“Oggi il Mediterraneo centrale è un buco nero”, dice. “Dal 2019 non riceviamo più comunicati ufficiali sulle operazioni di ricerca e soccorso”. In questo contesto, i tracciati aerei che Scandura condivide ogni giorno su Twitter sono una fonte fondamentale per chi fa soccorsi in mare. Le sue mappe del Mediterraneo, su cui s’intrecciano arzigogolate linee fluorescenti che descrivono le traiettorie di voli militari e civili, hanno qualcosa di artistico. E un insostituibile valore informativo: in mancanza di comunicati ufficiali, le orbite dei voli di Frontex, l’agenzia europea di sorveglianza delle frontiere, permettono di intuire la presenza di un barcone di migranti lì dove gli aerei girano in tondo.

L’attività di tracciamento richiede molto tempo e si scontra con gli sforzi delle autorità di frontiera per offuscare i propri movimenti. Nell’aprile del 2020 i tracciati di Scandura mostravano diversi aerei europei che sorvolavano un barcone da cinque giorni. Quando, alla fine, è intervenuta la marina maltese, quindici passeggeri erano morti, di sete o annegati; in spregio alle leggi internazionali, i superstiti sono stati riconsegnati a una motovedetta libica. Subito dopo Frontex ha oscurato i suoi voli sui principali portali di tracciamento, affermando di voler evitare che “i criminali, come i trafficanti di droga”, venissero a conoscenza di quelle informazioni.

“Più di vent’anni fa, in una riunione alla radio, Pannella disse: dovremmo mettere delle boe con delle telecamere per vedere che cazzo succede nel Mediterraneo”, ricorda Scandura, facendo una perfetta imitazione del leader radicale. “Per me non è stato un politico, ma un grande maestro di giornalismo”.

Far luce sul Mediterraneo è diventata per Scandura una missione. Nelle settimane successive al nostro pranzo, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, mi ha mandato messaggi con le sue scoperte: il mega yacht dell’oligarca russo Sergei Galitsky che, in fuga dalle sanzioni europee, intercetta un barcone di profughi; o i droni della Nato che sorvolano l’Ucraina: “Quelli l’Europa ce li vuole far vedere, invece quello che si muove in Libia deve rimanere nascosto”.