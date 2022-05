Mafalda è un’asina, una presenza abituale nel dedalo di vie pedonalizzate del centro storico. Montanari, guida ambientale ed escursionistica e incredibile cantastorie, insieme a Eugenia Dallaglio anima il progetto Reggio Emilia città asinabile, che propone iniziative turistico-ricreative rivolte a gruppi, famiglie e scolaresche (asinidireggioemilia.it). Uno dei suoi libri è intitolato Reggio Emilia meraviglia e in quarta di copertina c’è scritto: “Chiudi gli occhi bambino di Reggio, preparati al meglio, butta via il peggio”.

Reggio Emilia è una città a misura di bambino. Un concetto che può essere riassunto così: i bambini che crescono qui sono trattati come cittadini del presente e non solo del futuro, secondo l’approccio educativo conosciuto in tutto il mondo come “Reggio Emilia approach”. Allo stesso modo, i bambini che arrivano in visita con i genitori sono considerati turisti di oggi e non di domani. Quest’immagine mi è chiara camminando a passo lento sotto i portici della via Emilia in compagnia di Massimo Montanari, mentre mia figlia (che ha quasi sei anni e mezzo), in sella a Mafalda, lo ascolta affascinata raccontare le sue fiabe sulla città.

Un altro posto per mangiare è Food in chiostri, il ristorante gestito dal progetto Pause-Atelier dei sapori, nel cortile dei chiostri di San Pietro. Si tratta di un laboratorio di ricerca permanente dedicato al gusto, alla salute e al benessere della comunità. Ottimo il suo erbazzone, la tipica torta salata reggiana, e anche la pasta fatta in casa, da mangiare in brodo (i cappelletti) o asciutta (i tortelli).

Per chi programma una visita a Reggio Emilia con uno o più bambini, un altro luogo da non tralasciare sono i Musei civici, con le loro ricche raccolte zoologiche ottocentesche. Molto affascinanti sono quelle africane, con il coccodrillo, i leoni o la ricostruzione di scene di caccia nella savana. In alcuni giorni si può vedere anche il grande capodoglio, un esemplare che s’era spiaggiato negli anni trenta a Senigallia. L’ingresso è gratuito e c’è un servizio di guide molto ben fatto dedicato ai bambini.

Ultima attrazione da non perdere è la Sala del tricolore: la bandiera italiana è nata proprio a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, in una bella stanza che oggi ospita il consiglio comunale, a piazza Prampolini. Mia figlia, che nell’estate del 2021 ha seguito insieme al nonno tutte le partite degli azzurri negli Europei di calcio, ha guardato la bandiera con occhi ammirati.

Finite le visite, tre consigli per la merenda o l’aperitivo: la Cremeria Capolinea per un gelato e il panettone, sfornato tutto l’anno; Canale Maestro o Vino Natural Durante, per scoprire la magia dei vini emiliani rifermentati in bottiglia. Al primo dei due si mangia anche.

Chi è arrivato in auto, la sera può spostarsi a pochi chilometri dal centro e cenare all’Arrogant Pub. È un’osteria che sa scegliere con estrema cura le materie prime ed è stata premiata dalla guida Osterie d’Italia 2022 di Slow food “per una delle migliori selezioni di prodotti eccellenti per profondità, attenzione al territorio, identità”. Si può scegliere tra hamburger e birre artigianali, ma anche patate arrosto (“abbiamo un campo tutto per noi”, scherza Alessandro Belli, fondatore del locale con Elisa Migliari), polpette o pasta fatta in casa.

La domenica può essere dedicata alla scoperta della campagna in città, con una passeggiata al parco del Crostolo, che si estende nell’immediata periferia sud. Dentro c’è anche il parco delle Caprette, chiamato così perché ci pascolano libere delle caprette tibetane.

Chi ha voglia di vedere la meraviglia negli occhi dei propri figli può anche seguire la strada statale 63 del passo del Cerreto verso l’Appennino e guidare per quaranta minuti fino all’imponente Pietra di Bismantova, una montagna dalla forma unica che ha affascinato anche Dante Alighieri e che oggi è un simbolo del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Ha la forma di uno gigantesco zoccolo di cavallo rovesciato.

La passeggiata per raggiungere dal parcheggio di piazza Dante il pianoro sulla cima passa di fronte a un albero monumentale, un acero incastonato nell’eremo di Bismantova. Da lì, in meno di mezz’ora si raggiunge la cima piatta della montagna, da cui godere di un panorama unico sull’Appennino, che spazia dal monte Cimone all’Alpe di Succiso. Per il picnic in quota, prima di partire si può passare a prendere l’erbazzone della fornaia Francesca Andreani, alla Granaia bakery. È aperta anche di domenica.