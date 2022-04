Basta pensare al calcio, lo sport oggi più praticato nel paese, con oltre un milione e 300mila tesserati, 12mila società e 62mila squadre diffuse sul territorio. È il fascismo a renderlo uno strumento funzionale alla propria ideologia. Certo, a pallone si giocava anche prima, ma è Benito Mussolini, grazie all’opera del gerarca fascista Leandro Arpinati, a partire dalla Carta di Viareggio del 1926, a istituire il primo campionato nazionale, a rendere gli atleti professionisti, a istituire il calciomercato e a promulgare la prima legge per la costruzione di nuovi impianti. E se il fascismo a livello popolare sostituisce l’associazionismo cattolico nell’organizzare l’attività fisica e il tempo libero dei cittadini con una capillare diffusione di campi e strutture, a livello economico impone la fusione delle diverse squadre delle grandi città per avere un unico club di riferimento cittadino in un unico stadio.

Le pesanti sanzioni sportive – imposte dalla comunità internazionale alla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina – raccontano come spesso lo sport sia la prosecuzione della politica con altri mezzi. E, se di questo legame aveva già scritto a proposito dei Giochi olimpici antichi lo storico ateniese Tucidide (460–399 circa a.C.), tutto emerge in maniera ancora più evidente con la modernità. La storia dello sport italiano ne è un ottimo esempio.

Nel 1943 Bruno Neri diventa partigiano col nome di battaglia Berni. Morirà l’anno dopo in uno scontro a fuoco con i nazifascisti. Non è l’unico calciatore a imbracciare il fucile e salire in montagna: il terzino della Comense Michele Moretti, con il nome di battaglia Pietro Gatti, il 28 aprile 1945 fa parte del gruppo protagonista dell’esecuzione di Mussolini, insieme a Walter Audisio e Aldo Lampredi.

L’immagine di Bruno Neri, calciatore della Fiorentina che durante la partita di inaugurazione del nuovo stadio di Firenze nel 1931 è l’unico a tenere le braccia lungo i fianchi per non fare il saluto romano, ha la stessa potenza sovversiva del pugno chiuso di Tommie Smith e John Carlos sul podio delle Olimpiadi messicane del 1968.

Se per Vladimir Ilič Lenin il più importante strumento di propaganda era il cinema, per Benito Mussolini è il calcio. Tuttavia, lo sport può diventare politica non solo come emanazione dell’ideologia dominante ma anche come costruzione di contropotere.

Il rapporto tra ciclismo e fascismo è però meno lineare di quello che il regime costruisce con il calcio. Se la bicicletta è immortalata come simbolo di modernità dai futuristi e decantata nelle loro poesie, sono rarissime le fotografie del duce in bicicletta. Accade perché il ciclismo, da un lato, è uno sport di massa, dichiaratamente proletario, e come tale è promosso e sovvenzionato dal regime perché produce consenso, ma, dall’altro, è vissuto con sospetto perché, svolgendosi in spazi aperti e su lunghe distanze, è meno controllabile rispetto alle arene in cui si gioca a pallone.

Simbolo della Resistenza sono anche le biciclette, con le eroiche staffette partigiane, ragazzi e ragazze che macinano chilometri e sfidano la morte per consegnare armi, documenti e messaggi. Tra loro ci sono anche affermati campioni come Vittorio Ortelli, Alfredo Martini, Enzo Sacchi e Gino Bartali. Quest’ultimo aveva già vinto due Giri d’Italia e un Tour de France prima di fare la spola tra Cortona e Assisi, durante la guerra, per trasportare materiale utile a salvare centinaia di ebrei e altri perseguitati.

Anche controllare il pugilato, altro sport che la dittatura utilizza come formidabile strumento di propaganda, è facile. Gli esempi più noti sono due.

Il primo è quello di Primo Carnera, il gigante buono che, come il calciatore Giuseppe Meazza, è scelto personalmente da Benito Mussolini come simbolo della nuova Italia virile e fascista. Sfruttato dal regime ben oltre la sua volontà, Carnera è costretto a disputare e vincere diversi incontri davanti a una folla entusiasta e dichiaratamente fascista, sempre alla presenza in prima fila del duce.

Dopo la conquista del titolo mondiale dei pesi massimi a New York nel 1933, Mussolini lo fa affacciare al suo fianco, in rigorosa camicia nera, al balcone di piazza Venezia. Ma poi la sua carriera sportiva comincia a declinare e il regime, che da subito aveva proibito ai giornali di pubblicare foto di Carnera sconfitto o al tappeto, lo cancella dalla sua campagna ideologica.

Chi invece dalla propaganda del regime non è mai stato considerato, anzi è stato tenuto così ben nascosto che la sua storia è stata riscoperta solo diversi decenni dopo, è Leone Jacovacci. Nonostante il fatto che nel 1928 riesca a diventare campione italiano dei pesi medi e dei mediomassimi, resta praticamente uno sconosciuto. E anche la sua carriera è ostacolata. Tutto questo perché Leone Jacovacci è mulatto, e quindi non rispetta i canoni della razza italica fiera e pura che vuole il regime, e che invece Carnera impersona alla perfezione, almeno fino a quando vince.

L’intreccio tra sport e politica però non si esaurisce con la caduta della dittatura. Nel dopoguerra, gli sportivi sono arma di propaganda del potere anche nelle democrazie. In Italia, intorno a campioni del ciclismo come Fausto Coppi e Gino Bartali si costruisce un romanzo popolare che li racconta come Peppone e Don Camillo, anche se l’appartenenza comunista di Coppi è molto meno certa della fede cattolica di Bartali. Ma la vittoria di Bartali al Tour de France del 1948, e in particolare l’epica impresa in solitaria nella tappa del Galibier dove conquista la maglia gialla simbolo del primato, distraggono in parte il paese e aiutano a evitare che in Italia scoppi la rivoluzione dopo l’attentato a Palmiro Togliatti, segretario del Partito comunista italiano.

È però il calcio, ancora una volta, a essere la plastica dimostrazione di come lo sport sia la prosecuzione della politica con altri mezzi. Nell’Italia inondata dai soldi del Piano Marshall, e che vuole dimenticare il suo passato fascista e coloniale per proporsi come vergine potenza industriale, si crea un clima in cui gli imprenditori sono portati ad acquistare i club delle loro città.

Mezzo secolo prima che Silvio Berlusconi utilizzi il Milan per la sua “discesa in campo”, è l’armatore monarchico Achille Lauro a riempire di campioni il Napoli per costruire la sua carriera politica che lo porta a diventare prima sindaco della città campana e poi deputato e senatore.