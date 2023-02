Mancano pochi minuti alla mezzanotte quando Fernando varca il cancello per entrare nel carcere di Bollate, nell’hinterland milanese. Fernando ha 43 anni, e la sua giornata da detenuto semilibero l’ha trascorsa prima nell’agenzia dove lavora come videomaker, poi facendo qualche ora di volontariato, e infine andando a salutare la famiglia. Fino a poco tempo fa la sua quotidianità si concludeva rimanendo a casa a dormire con la compagna. Ora invece deve ritornare in carcere.

Il governo Meloni non ha prorogato la misura del 2020 che permetteva ai detenuti in regime di semilibertà di restare fuori anche la notte, così da alleggerire il sovraffollamento carcerario. Fernando e le altre persone nella sua condizione, che in questi anni si sono costruite una nuova normalità nel mondo di fuori, si trovano ora catapultati in cella, come se la loro pena fosse ricominciata da capo. “Tornare in carcere in questo modo è stato peggio che entrarci la prima volta”, chiosa Fernando. “È una tortura fisica e psicologica: cosa vogliono ancora da me?”.

Il governo Meloni non ha prorogato la disposizione e dal 31 dicembre 2022 i detenuti semiliberi sono tornati a dormire in carcere ad anni di distanza dall’ultima volta. Una brutale interruzione del percorso di integrazione e reinserimento sociale che si stavano faticosamente costruendo.

Tra quelli che hanno visto cambiare la propria condizione ci sono i semiliberi. Come spiega la legge 344/1975 , “il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale”. Questo regime oggi riguarda circa 700 persone, detenuti che hanno già scontato gran parte della pena e che hanno mostrato una buona condotta. La notte devono tornare in carcere, ma la normativa stabilisce che possono anche ottenere permessi premio fino a 45 giorni annui. Il decreto Cura Italia del marzo 2020 aveva cancellato quest’ultima limitazione, consentendo ai semiliberi di restare giorno e notte fuori del carcere senza paletti. Ma ora le cose sono cambiate.

“Le persone con cui condivido la cella si trovano in un regime diverso dal mio, quindi non lavorano”, spiega. “Loro giustamente durante il giorno dormono, dato che non hanno praticamente alcuna attività da fare, poi stanno fino a notte fonda a chiacchierare, fumare sigarette e giocare a carte. Per me diventa impossibile dormire e questo si riflette sulla mia attenzione in ufficio”. A complicare le cose gli spazi ristretti: Fernando racconta che nella sua cella, omologata per tre persone, sono in cinque e presto diventeranno sei. Andare e tornare dal carcere è poi un grande spreco di tempo: la casa e l’ufficio sono a Milano, da Bollate ci vuole più di un’ora con i mezzi di trasporto pubblici.

Per Fernando è cominciata una nuova, triste routine. Entra nel carcere di Bollate poco prima della mezzanotte ed esce alle sei di mattina per andare al lavoro. Una detenzione di sei ore che potrebbe sembrare simbolica, ma che nei fatti gli sta complicando parecchio la vita.

Ma al di là di questo, il problema principale è la frustrazione per essere tornato indietro nel tempo. “Sembrava fosse finita, dopo quasi due anni mi stavo riabituando alla vita di fuori e mi stavo reintegrando, ora invece mi trovo di nuovo in cella”, sottolinea. “È una retromarcia nel percorso educativo ma anche un costo per gli italiani. Lo stato ha speso un sacco di soldi dei contribuenti per rieducarmi e reinserirmi socialmente e ora che il processo è a buon punto mi fa tornare in carcere. È una sconfitta per tutti”.

Per cercare di risolvere il problema del sonno Fernando è riuscito a farsi spostare il turno di lavoro, così da poter cominciare in tarda mattinata. Il piano è di uscire dal carcere all’alba dopo la solita notte in bianco, passare da casa per dormire un paio d’ore e poi attaccare con l’attività di videomaking. Prima di cominciare con questi nuovi ritmi ha però deciso di usare subito 15 dei suoi 45 giorni annui di permessi premio. “Ho fatto così perché stavo per impazzire, dovevo prendermi una tregua”.