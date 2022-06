Il 28 ottobre 2022 ricorre il centenario della marcia su Roma. La mobilitazione armata delle “squadre d’azione” paramilitari, attive fin dal 1919, è una delle componenti di rilievo del processo che condusse alla nomina di Benito Mussolini alla presidenza del consiglio (31 ottobre 1922), anche se non l’unica. Come documentano le tante ricerche che ne hanno indagato le dinamiche, le origini del fascismo sono un fenomeno complesso, in cui si intrecciano il clima di instabilità che seguì al primo conflitto mondiale (1914-1918), la crisi delle istituzioni e delle organizzazioni partitiche dell’Italia liberale e, non da ultimo, la loro difficoltà a comprendere e a misurarsi con la violenza politica del movimento guidato dal futuro duce.