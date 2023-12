George Orwell, scrittore britannico del ventesimo secolo noto principalmente per i suoi romanzi distopici, ha contribuito in maniera sostanziale anche alla riflessione sull’uso della lingua nei contesti politici e giornalistici. Nel suo saggio La politica e la lingua inglese, Orwell critica aspramente la qualità dei testi scritti nel suo tempo, individuandone due vizi principali.

Il primo è l’aridità delle immagini, che si manifesta attraverso l’uso eccessivo di parole astratte, scelte da chi scrive per conferire ai propri testi un tono formale e autorevole. Queste parole, spesso lunghe e di origine latina, denotano concetti che non hanno un corrispettivo tangibile nel mondo. “Giurisdizione” e “autorevolezza” sono esempi di parole astratte, mentre “occhiali” e “scrivania” sono parole concrete. Le ricerche in ambito cognitivo e psicologico mostrano che i bambini, mediamente, imparano le parole concrete prima di quelle astratte, e che anche gli adulti le riconoscono più in fretta e le ricordano più facilmente. Questo potrebbe dipendere dal fatto che evocano immagini mentali specifiche che ne facilitano la memorizzazione.

Le parole astratte, invece, sono più complesse e difficilmente stimolano delle vivide rappresentazioni visive nella mente di chi legge o ascolta, a meno che non ci si avvalga di metafore efficaci e creative. Orwell, tuttavia, mette in guardia dall’uso delle metafore, soprattutto da quelle che hanno perso il loro potere evocativo, risultando bizzarre e comunicativamente inutili. Un’espressione come “essere tra l’incudine e il martello”, comunemente usata per descrivere chi si trova in una posizione complicata, difficilmente riuscirà a evocare ancora immagini mentali efficaci.

Il secondo vizio che Orwell attribuisce ai testi “scritti male” è la mancanza di precisione, cioè l’uso di parole troppo generiche, che descrivono categorie di concetti molto ampie o sono applicabili a una vasta gamma di contesti e di oggetti. Per esempio i termini “utensile” o “cibo” si riferiscono a cose concrete, ma raggruppano diversi esemplari: un utensile può essere una forchetta, un martello o una cesoia.

Nella lingua d’uso, a seconda del contesto comunicativo e del tipo di interlocutore, si tende a modulare il linguaggio su un livello di specificità adeguato. In una conversazione tra esperti di un determinato settore, per esempio, si useranno parole specifiche appartenenti a un lessico specialistico. In contesti informali, testi divulgativi o per bambini è invece normale trovare parole più generiche. Se il livello di specificità non soddisfa le aspettative, di solito ci si annoia (perché è troppo generico) o ci si infastidisce (perché è troppo specifico e quindi poco comprensibile).

Ma quale sia la relazione tra la concretezza e la specificità, resta una domanda aperta. Può darsi che i termini più generici siano anche più astratti rispetto ai termini specifici? “Utensile” è più astratto di “forchetta” anche se entrambi i termini sono riferibili a entità concrete? “Cibo” è più astratto di “risotto”?