Una sorta di fabbrica galleggiante arriverà a giugno a Ravenna: si tratta di una nave “gasiera”, vascello di trecento metri attrezzato con grandi serbatoi per contenere gas naturale liquido (gnl), e con gli impianti capaci di riportarlo allo stato gassoso. In termine tecnico è un Floating storage and regassification unit (Frsu): un “rigassificatore”. Attraccherà a otto chilometri dalle spiagge di Punta Marina, in un pontile apposito, e sarà collegato alla rete nazionale da una nuova conduttura di quaranta chilometri (pontile e gasdotto sono ancora da costruire).

Per questo bisogna anche aumentare e diversificare gli approvvigionamenti di gas, anche per sostituire quello che veniva dalla Russia. Ed ecco l’altra parola: “piano Mattei”. La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha parlato di un “piano Mattei per l’Africa e il Mediterraneo” durante il suo discorso di insediamento. L’ha evocato di nuovo durante la visita in Etiopia il 15 aprile; lo aveva citato all’inizio dell’anno durante i viaggi in Algeria e in Libia.

Dunque potenziare rigassificatori, gasdotti e impianti di stoccaggio permetterebbe all’Italia di diventare lo snodo del gas che arriva da giacimenti in Africa e in Medio oriente e diretto in Europa. Dell’Italia come “hub” parla anche la Snam, la società specializzata nel trasporto e stoccaggio del gas naturale (come l’Eni è una società partecipata da Cassa depositi e prestiti, cioè dallo stato italiano), nel suo rapporto del maggio 2022 sulla sicurezza energetica: anche qui leggiamo che le infrastrutture del gas avranno un ruolo chiave.

Il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin l’ha usata per spiegare come il governo intende garantire la sicurezza energetica del paese: “Bisogna partire dalle infrastrutture del gas, il cui potenziamento e sviluppo consentirà all’Italia, grazie alla sua posizione centrale nel Mediterraneo, di diventare un hub europeo del gas”, ha detto il ministro a novembre, durante un’audizione alla Commissione bicamerale sull’ambiente.

Rigassificatori e gasdotti sono parte di una strategia nazionale d’investimenti per rafforzare l’infrastruttura per la trasformazione del gas in energia e mostra le intenzioni del governo di Giorgia Meloni di puntare proprio su questo combustibile. Secondo l’Ente nazionale idrocarburi, il gas resta indispensabile: “Garantirà la sicurezza energetica dell’Italia durante la transizione alle rinnovabili”, si legge sul sito dell’Eni. Due parole aiutano a capire. Una è “hub”, punto di snodo.

Questi progetti incontrano l’opposizione di reti di cittadini, ambientalisti, e in alcuni casi di sindaci e comuni. Ma non si tratta solo di resistenze locali. Una rete di movimenti e organizzazioni politiche e ambientaliste che contesta il piano su scala nazionale ha aderito a un appello a manifestare il prossimo 6 maggio a Ravenna.

Un impianto simile è arrivato a Piombino a marzo tra mille polemiche. Intanto è in costruzione un nuovo gasdotto tra Sulmona, in Abruzzo, e Minerbio, in provincia di Bologna, per raddoppiare il collegamento tra la Puglia e il nord sulla direttrice adriatica: progetto definito da alcuni strategico, da altri superfluo.

Non è chiaro perché Giorgia Meloni abbia scomodato Enrico Mattei, il fondatore dell’Ente nazionale idrocarburi (Eni), morto nel 1962 in un incidente aereo su cui è sempre rimasta un’ombra di mistero – dopo che negli anni cinquanta aveva lanciato una politica di cooperazione con i paesi produttori a cui riconosceva il 75 per cento del reddito estratto, in aperta contrapposizione ai colossi petroliferi angloamericani.

Non è neppure chiaro cosa sia il “piano Mattei”. Per il momento quello che sappiamo è che ci sono stati nuovi contratti con paesi produttori di gas in Africa e nel Mediterraneo, secondo la strategia avviata dall’Eni nella primavera del 2022 per rispondere alla crisi energetica scaturita dalla guerra in ucraina. Durante le visite in Algeria e in Libia, la premier Meloni era accompagnata tra gli altri dall’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi, come già aveva fatto il suo predecessore Mario Draghi. Aveva lo stesso obiettivo: consolidare gli accordi di fornitura.

In effetti nel 2022 l’Algeria è diventata il nostro primo fornitore di gas, superando la Russia. Secondo i dati della Snam, nel 2021 il gas russo forniva il 40 per cento delle importazioni totali e quello algerino quasi il 30; l’anno scorso la Russia è scesa al 16 e l’Algeria è salita al 34,3 per cento. Va detto che dall’Algeria arriva meno di quanto concordato un anno fa (si parlava di sei miliardi di metri cubi di gas in più all’anno, nel 2022 ne è arrivato poco meno della metà e l’ultimo Memorandum d’intesa siglato a gennaio tra Eni e la Sonatrach, l’ente algerino per gli idrocarburi, parla di tre miliardi di metri cubi nel 2023).

È vero però che la gran parte del gas che importiamo non arriva più da nord (i gasdotti dalla Russia), ma dal Mediterraneo: attraverso il gasdotto Transmed che collega l’Algeria a Mazara del Vallo, in Sicilia; il Greenstream dalla Libia, che “atterra” vicino a Gela; e il Tap (o Trans-Adriatic Pipeline) che attraversa la Grecia settentrionale, l’Albania e il mare Adriatico per arrivare in Puglia.

Il Tap è l’ultimo segmento di un gasdotto più lungo –che parte dall’Azerbaigian per trasferire gas estratto nella regione del Caucaso – entrato in esercizio alla fine del 2020. L’anno scorso ha trasportato in Italia quasi dieci miliardi di metri cubi di gas. Nel novembre scorso Albania, Grecia e Italia hanno approvato un piano per raddoppiarne la portata entro il 2027, e l’Italia sta stringendo accordi per aumentare le forniture anche dall’Azerbaigian. Si parla inoltre di un nuovo condotto Eastmed, che potrebbe portare gas dal Mediterraneo orientale (i giacimenti tra Egitto e Israele).

Infine si deve considerare anche il gas naturale liquido, che nel 2022 è arrivato a coprire un quinto delle importazioni italiane con un movimento continuo di navi cisterna dal Qatar, dagli Stati Uniti, in prospettiva dai nuovi impianti di liquefazione di gas dell’Eni in Mozambico e in Congo.

Dunque il flusso del gas è stato invertito, da sud verso nord. Per questo servirebbero il gasdotto adriatico, i nuovi rigassificatori, e non solo. Il ministro Pichetto Fratin ha anche parlato di potenziare quelli già in esercizio a Panigaglia-La Spezia, a Livorno e a Porto Viro-Rovigo. E di nuovi rigassificatori a Porto Empedocle in Sicilia e Gioia Tauro in Calabria. Senza contare la Sardegna: due rigassificatori a Portovesme nel sud e a Porto Torres nel nord, un nuovo gasdotto che dall’Algeria punta sulla Sardegna, e uno da qui alla Toscana. La crisi ucraina ha fornito l’occasione per rispolverare vecchi progetti e formularne di nuovi.