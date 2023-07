Le “canzoni dell’estate” sono uno dei classici dell’estate italiana. Se nel resto del mondo continuano a uscire come se niente fosse album sempreverdi (a luglio, tra gli altri, il mercato accoglierà quelli di Travis Scott e dei Blur), da noi va tutto in pausa e si gioca un campionato a parte. Va in pausa, infatti, la pubblicazione di ogni disco d’inediti, di ogni brano che non sia in tema, e si lascia spazio a singoli da spiaggia che raccontano di sole, mare e vacanze. Qualcuno, quando va bene, contribuisce perfino a ridefinire quell’immaginario stesso.

Non siamo gli unici, certo, a viverla così, ma qui la faccenda è più seria che altrove, con programmi televisivi come Un disco per l’estate e il Festivalbar che hanno consacrato tutto ciò a tradizione, addirittura eleggendo la canzone dell’estate. C’è una dinastia vera e propria, insomma, di brani che raccontano l’estate: si comincia nel 1963 con Sapore di sale di Gino Paoli e si passa per la nascita del pop moderno di Acqua azzurra, acqua chiara di Lucio Battisti (1969), fino alle sensazioni futuristiche di Vamos a la playa dei Righeira (1983) – da poco raccontate in un libro, Oh, oh, oh, oh, oh (nottetempo), che spiega proprio il gancio “sociale” di certe hit – e all’età dell’oro degli anni novanta.

Poi nel 2008 il Festivalbar chiude e il concetto che l’accompagna sfuma, si annacqua. Lì comincia un’età di mezzo, meno istituzionalizzata, dove hanno la meglio delle canzoni qualsiasi buone però anche per l’estate, che ci sono sempre state ovviamente, ma che non sono rimaste nella memoria come quei pezzi che invece descrivono proprio l’estate, i suoi stereotipi, il modo in cui si vive in quel momento.

Oggi, basta accendere la tv una di queste sere, sono ripartite rassegne sul modello di Un disco per l’estate (Tim summer hits è la più grande), mentre i social (TikTok in particolare) si occupano del resto. Non sono la causa, ovviamente, ma la conseguenza del ritorno a pieno regime dell’archetipo di canzoni concepite proprio per l’estate. Solo che intorno, intanto, è cambiato tutto, e di riflesso anche le canzoni stesse. Non erano mai state così tante – c’è chi ne ha contate un centinaio, un numero da saturazione. E non erano mai state così uguali tra loro, poco creative, aderenti a una necessità di esserci, e basta.