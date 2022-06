Ogni anno Ilga Europe, il ramo europeo dell’associazione internazionale di gay e lesbiche, pubblica una mappa che registra l’avanzamento dei diritti lgbt+ nel continente. Nel 2021 l’Italia ha ottenuto un punteggio di 22 su 100. Molto lontano dai 94 punti di Malta, ma anche da quelli assegnati a Spagna (65), Francia (57) o Germania (52). L’Italia è l’unico paese dell’Europa occidentale in cui non ci sono leggi sul matrimonio egualitario, sull’odio omotransfobico e sulla tutela dell’omogenitorialità. E questo crea un paradosso: le politiche di welfare del settore privato sono diventate un salvagente che consente ad alcuni lavoratori lgbt+ di avere quelle tutele che lo stato non gli riconosce. E anche se le grandi aziende che sono inclusive con i loro dipendenti lgbt+ sono mosse prima di tutto da questioni di ritorno economico, la loro azione finisce per sottolineare ulteriormente il grave ritardo dello stato italiano nel riconoscimento dei diritti civili.

Quando trentadue anni fa entrò nell’azienda che adesso si chiama Tim, Andrea Rubera soffriva della “sindrome della macchinetta del caffè”: “Vivevo già con il mio compagno ma non ero dichiarato. Il lunedì non riuscivo ad aprirmi con i colleghi, avevo il terrore di parlare della mia vita privata”. Poi, alla fine degli anni novanta, nel suo ufficio è arrivato un capo dichiaratamente omosessuale e questo l’ha spinto ad aprirsi. Oggi Rubera è il responsabile per la disabilità, la diversità, l’inclusione e la cura delle persone di Tim, e la sua famiglia – è padre, insieme al compagno, di tre figli – beneficia di tutti gli strumenti di welfare aziendale tra cui asilo, centri estivi per i figli e assicurazione sanitaria che sono riconosciuti a ogni famiglia anagrafica, cioè che vive sotto lo stesso tetto. E questo anche se in Italia non è prevista una forma di riconoscimento legale delle famiglie omogenitoriali, se non attraverso un lungo iter giudiziario presso il tribunale dei minori dagli esiti tutt’altro che certi. Già nel 2013, prima quindi che fosse approvata nel 2016 la legge sulle unioni civili anche tra persone dello stesso sesso, Tim aveva introdotto la licenza matrimoniale ai dipendenti uniti civilmente all’estero. Oggi, spiega Rubera, l’azienda ha adottato politiche estensive di welfare anche per il riconoscimento delle identità transgender. Le persone che lo chiedono possono ottenere badge e mail aziendali allineati alla propria identità sessuale. È inoltre previsto un rimborso per le donne single e le coppie che vanno all’estero per la fecondazione eterologa, che in Italia è accessibile solo per quelle eterosessuali sposate.

Nella bolla di diritti negati in cui vivono le persone lgbt+ in Italia, alcune aziende private in pratica limitano le discriminazioni di stato con le loro politiche di diversity and inclusion. E non è un caso che si sia mantenuto il nome in inglese: inizialmente, quindici anni fa, erano soprattutto le grandi multinazionali straniere con sede in Italia a occuparsi di questo aspetto delle risorse umane. I loro obiettivi erano intuibili: garantire a tutti i dipendenti in ogni parte del mondo gli stessi benefici, rendendo così possibile la mobilità e uniformando la cultura aziendale. La multinazionale di consulenza Accenture, per esempio, già nel 2003 aveva inserito nelle politiche aziendali espliciti riferimenti alla non discriminazione per orientamento sessuale e oggi è tra i gruppi stranieri presenti in Italia che consentono alle persone in transizione di assumere la loro identità anche prima del riconoscimento legale. A esclusione dei documenti legati ai rapporti con lo stato – cedolino, contributi eccetera – il dipendente può avere badge per l’ingresso nei luoghi di lavoro, email aziendale e biglietti da visita allineati con la propria identità di genere.

“Tuttavia non è corretto dire che erano solo multinazionali straniere: quando è nata Parks-liberi e uguali, dodici anni fa, tra i fondatori c’erano anche aziende italiane”, spiega Igor Šuran, direttore esecutivo di questa associazione che raccoglie i datori di lavoro con politiche aziendali pro lgbt+. Il suo fondatore e presidente onorario è Ivan Scalfarotto che, prima di intraprendere la carriera politica in Italia, aveva lavorato nelle risorse umane di Citigroup a Londra e si era convinto dell’importanza del ruolo delle aziende nella promozione dei diritti. “Oggi in Parks ci sono quasi 100 realtà, moltissime italiane. Dodici anni fa molte delle porte a cui bussavamo rimanevano chiuse, oggi non è più così. Anche se tante aziende non parlano ancora di questi temi, altre hanno capito che non possono permettersi di tenere fuori dal tema dell’inclusione aspetti centrali come l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Ma spesso manca la formazione”. Parks si occupa di questo. I suoi campi d’intervento sono le politiche per la famiglia, il riconoscimento delle identità trans e fluide, il contrasto alla omo-bi-transfobia. A novembre 2021 l’associazione ha pubblicato una guida scaricabile dal sito – Dalla legge Cirinnà alle buone prassi le sfide del datore di lavoro inclusivo – per aiutare le aziende a muoversi su questi temi e in un convegno a Milano ha presentato alcuni esempi virtuosi. Enel, per esempio, riconosce i permessi per la cura dei figli anche ai genitori omosessuali non riconosciuti dalla legge. Farlo significa prendersi carico di costi non coperti dallo stato: “Abbiamo cominciato estendendo i permessi alle coppie lesbiche e gay: congedo obbligatorio, congedo parentale a ore, i permessi per la malattia del bimbo e i riposi giornalieri”, spiega Cristina Zanuzzi, referente diversity and inclusion dell’azienda per l’Italia.

I motivi per cui si applicano queste politiche sono molto concreti: “Un’azienda inclusiva attrae i migliori talenti, ed evita che quelli che ha vadano altrove”, spiega Šuran. Aggiunge Rubera: “Le persone che si sentono valorizzate sviluppano un maggior attaccamento all’azienda e raggiungono risultati professionali migliori”. Per questo motivo gli analisti finanziari attribuiscono più valore a società quotate che hanno migliori indici di diversity and inclusion, che è un’ulteriore spinta a eliminare le discriminazioni. Secondo Šuran si innesca un circolo virtuoso: “Penso che questo possa avere un riflesso sui processi decisionali a livello legislativo, anche se forse non con la velocità che vorremmo”.

Eppure c’è una parte del movimento lgbt+ che, in modo più radicale, rifiuta qualsiasi contaminazione con il mondo delle aziende private, e questo per quanto riguarda sia la sfera del consumo sia quella della produzione. Renato Busarello, attivista, fa parte del collettivo Smaschieramenti di Bologna e sul tema del diversity management ha scritto un saggio all’interno del volume Il genere tra neoliberismo e neofondamentalismo, a cura di Federico Zappino (Ombre Corte 2016): “In un contesto di scarso riconoscimento giuridico, queste pratiche vengono scambiate per il riconoscimento sociale che le soggettività lgbtq+ in realtà non hanno, o con una promessa di riconoscimento. È come se la dimensione economica e produttiva scavalcasse il riconoscimento sociale e le aziende facessero leva su questo per chiedere maggiore produttività”.

Su un piano più concreto, le esperienze di alcuni dipendenti assunti in posti di lavoro meno qualificati dicono che le politiche per la diversity hanno impatti ben diversi a seconda dello status lavorativo. Marte è un uomo trans di 46 anni, attivista, che lavora a Macerata come operaio in un’azienda subappaltatrice del settore della moda. “Quando ho cominciato la transizione ho chiesto alla società di multiservizi da cui dipendo un’identità alias, ma mi è stata concessa solo dopo molti mesi. Pur essendo medicalizzato, non ho ancora un aspetto maschile e, a parte i documenti ufficiali, per me lavorare qui è uno schifo”, dice rispetto ai rapporti con i colleghi. “E questo nonostante all’interno del marchio della moda per cui lavoro le persone lgbt+, soprattutto maschi gay, siano molto visibili ai vertici”.