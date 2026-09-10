Nel 1989 con Palombella rossa, Nanni Moretti mise a nudo la crisi della sinistra italiana e la sua personale insoddisfazione politica. Il film fu presentato a Venezia, fuori concorso. Dopo 37 anni il regista italiano torna al Lido, stavolta in concorso per il Leone d’oro, mettendo da parte la politica e concentrandosi sulle complicazioni dell’amore. Il giovane Matteo s’innamora di una donna che sta per sposarsi e di cui non sa niente. Per anni sarà ossessionato da lei. Poi un giorno l’incontra di nuovo. Il film rappresenta Moretti nella sua forma più pura e radiosa e ha una leggerezza senza pari nella carriera del regista. La coppia Garrel-Trinca è un dono per gli occhi e lo spirito dello spettatore.

Bruno Ghetti, Folha de S.Paulo