Conosci qualcuno online e ti assale il dubbio: sarà una persona affidabile? Il sito Stud or Dud afferma che può aiutarti: ricevuto un nome o un numero di telefono, compie una ricerca online per raccogliere documenti giudiziari, atti di fallimento, eventuali pignoramenti, post sui social media e altro ancora per creare un quadro della vita privata del potenziale partner. Il servizio non sarebbe possibile nell’Unione europea, dove le regole sulla privacy sono molto più stringenti, ma pone anche negli Stati Uniti dei dubbi etici. “Oltre a normalizzare la sorveglianza, questi siti possono causare danni concreti: i risultati possono contenere informazioni errate o non aggiornate”, scrive Wired.

Gaia Berruto