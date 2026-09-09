Resta il fatto che i dodici hanno voluto condannare simbolicamente l’ escalation delle violenze commesse in Cisgiordania dai coloni, spesso sotto lo sguardo passivo e complice dell’esercito israeliano.

Le misure annunciate l’8 settembre da dodici paesi – tra cui Francia, Regno Unito e Canada – non avranno un effetto rilevante sulla situazione in Medio Oriente, ma hanno immediatamente infiammato le relazioni tra Israele e una parte dell’Europa. La vicenda segna il punto d’arrivo di un lento peggioramento dei rapporti tra Israele e l’occidente, a cui le violenze commesse dai coloni hanno dato un’improvvisa accelerata.

Perfino l’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, favorevole alla colonizzazione, ha definito “terroristi” i coloni più violenti. Gli europei non potevano restare inermi e continuare ad alimentare la percezione di applicare un sistema di due pesi e due misure.

Perché questa decisione non l’ha presa l’Unione europea? Questo è uno dei limiti della manovra. Il fatto che tra i dodici firmatari ci siano solo otto paesi dell’Unione (l’Italia non è tra questi) dimostra che su questo tema è impossibile arrivare a un accordo.

Un anno fa, davanti alla carneficina di Gaza, la Commissione europea aveva approvato un’iniziativa che avrebbe dovuto portare a una sospensione dell’accordo di associazione tra Israele e l’Unione alla luce del fatto che la clausola sui diritti umani non era più rispettata. Ma i 27 non sono riusciti a trovare un accordo. La Germania, in particolare, si è rifiutata di sanzionare Israele per ragioni storiche.

Questo fallimento è tanto più sorprendente se consideriamo che i fatti sono innegabili: le colonie sono illegali in base al diritto internazionale, la violenza dei coloni è ampiamente documentata e le dichiarazioni di alcuni rappresentanti politici israeliani sono assolutamente esplicite. Il governo britannico è arrivato addirittura a parlare di volontà di compiere una “pulizia etnica”.