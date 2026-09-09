È l’inizio della prima fase delle discussioni internazionali sulle intelligenze artificiali. A trazione prevalentemente asiatica, appunto, si basa sull’idea di creare delle soft law, cioè dei principi condivisi che non hanno un’efficacia giuridica vincolante né sanzioni tradizionali.

Ma ad aprile del 2016, al G7 delle telecomunicazioni, è il Giappone a guidare per la prima volta l’idea che occorra una governance globale delle tecnologie che verranno. La ministra delle comunicazioni giapponese Sanae Takaichi (che oggi è prima ministra) propone una discussione internazionale su principi condivisi per la ricerca e sviluppo sulle intelligenze artificiali, con l’idea di rendere le ia “controllabili dagli esseri umani” e rispettose di dignità e privacy.

A marzo del 2016 AlphaGo batte a go Lee Se-Dol, da molti considerato, all’epoca, il miglior giocatore del mondo. Proprio come era successo con gli scacchi e Kasparov , la cosa fa notizia. Quello stesso anno, in Unione europea iniziano i lavori per la relazione Delvaux , sulla robotica e le intelligenze artificiali (sarà approvata nel 2017) e l’amministrazione Obama pubblica il rapporto sul futuro delle ia.

Lontano dai riflettori e dalla copertura giornalistica, ma anche dalle discussioni sui social media, si parla di intelligenze artificiali al G7 di Taormina nel 2017. Lo stesso anno, il Future of life institute (un’organizzazione non profit legata all’ideologia del lungotermismo) organizza una conferenza che produce un documento in 23 punti. Tra i firmatari ci sono molti nomi di ricercatori in robotica e intelligenze artificiali che all’epoca sono per lo più ignoti al grande pubblico. I più famosi sono Elon Musk e Stephen Hawking.

Prima del G7 di Charlevoix nel 2018, Trudeau e Macron chiedono, a nome della Francia e del Canada, di creare un organo scientifico consultivo internazionale simile all’Ipcc (quello per il cambiamento climatico). Il 22 maggio 2019 c’è il primo standard intergovernativo sulle ia dell’Ocse. Si basa su pochi principi valoriali e su alcune raccomandazioni ai governi; quindi, al G20 di Osaka, con l’accordo di Stati Uniti e Cina, arrivano i G20 ai principle, un documento non vincolante che getta le basi per uno sviluppo globale sostenibile delle intelligenze artificiali.

L’ispirazione viene chiaramente ancora una volta dal Giappone: il governo di Tokyo approva i Social principles of human-centric ai (Principi sociali per un’ia umanocentrica). A febbraio del 2020, a Roma, la Pontificia accademia per la vita lancia un appello per l’etica delle ia. Lo firmano anche la Ibm e la Microsoft.

Questa prima fase in cui tutti sembrano più o meno d’accordo si chiude con l’istituzione della Global partnership on artificial intelligence (Gpai) nel 2020: è qui che iniziano a cambiare gli equilibri, visto che la Cina non ne fa parte.

Ad aprile del 2021 la Commissione europea propone il primo quadro normativo vincolante, con approccio basato sul rischio d’uso degli strumenti: sono le basi per l’Ai act. A novembre 2021 a Parigi tutti i 193 stati membri approvano le raccomandazioni dell’Unesco: gli Stati Uniti, però, non ne facevano più parte.