Cos’hanno in comune Steve Bannon, Kate Bush, Steve Woznikak, il principe Harry, la duchessa Meghan, Geoffrey Hinton e Paolo Benanti?

Apparentemente nulla. Bannon, già stratega di Trump e conduttore del podcast War room, è anche un campione della creazione di caos nel già confuso ecosistema informativo. È stato anche condannato per aver rifiutato di collaborare con l’inchiesta parlamentare statunitense sull’assalto al congresso del 6 gennaio 2021. Benanti, francescano, è docente di etica delle tecnologie, bioetica e intelligenza artificiale alla Pontificia università gregoriana. Kate Bush è una cantante pop e con la sua musica “attraversa le generazioni”, anche grazie al fatto che la sua canzone Running up that hill è stata rilanciata dalla popolarissima serie tv Stranger things.

Steve Wozniak è il cofondatore della Apple. Geoffrey Hinton è stato definito a più riprese il padrino delle intelligenze artificiali – etichetta arbitraria, parziale e sensazionalista – e, più seriamente, ha vinto il premio Nobel per la fisica nel 2024 per le sue ricerche fondamentali proprio in ambito informatico, legate all’apprendimento profondo. Harry e Meghan sono una coppia e sono anche due membri della famiglia reale britannica con la quale hanno qualche problema relazionale (non di quei problemi che possono avere le famiglie ordinarie).

Apparentemente, queste persone sono molto lontane fra loro e anche da noi. Ma, dal 22 ottobre 2025, sono accomunate dal fatto di aver firmato una petizione sulle intelligenze artificiali, insieme a molte altre personalità di vari campi del sapere.

Il contesto della petizione è descritto così: “Gli strumenti di intelligenza artificiale innovativi potrebbero portare a un benessere e una prosperità senza precedenti. Tuttavia, oltre a questi strumenti, molte aziende leader nel settore dell’intelligenza artificiale hanno l’obiettivo dichiarato di costruire, nel prossimo decennio, una superintelligenza in grado di superare significativamente le prestazioni di tutti gli esseri umani in praticamente tutti i compiti cognitivi. Ciò ha sollevato preoccupazioni che vanno dall’obsolescenza economica e dalla perdita di potere dell‘umanità, alla perdita di libertà, diritti civili, dignità e controllo, ai rischi per la sicurezza nazionale e perfino alla potenziale estinzione umana. La breve dichiarazione che segue mira a creare consapevolezza del crescente numero di esperti e personaggi pubblici che si oppongono alla corsa alla superintelligenza”.

Poi c’è una breve dichiarazione:

“Chiediamo che sia vietato sviluppare superintelligenze e che il divieto non venga revocato prima che ci sia: 1) un ampio consenso scientifico sul fatto che ciò possa essere fatto in modo sicuro e controllabile; 2) un forte consenso dell’opinione pubblica”.