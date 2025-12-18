I film scelti da Richard Brody, critico cinematografico del settimanale The New Yorker. I libri selezionati dai critici dell’inserto letterario del New York Times. I migliori brani secondo i giornalisti musicali del quotidiano The Guardian.
Schermi
Ventuno film scelti da Richard Brody, critico cinematografico del settimanale statunitense The New Yorker.
Libri
Cento libri usciti nel 2025 scelti dai critici del supplemento letterario del New York Times.
Suoni
Le venti canzoni dell’anno scelte da trenta critici musicali del Guardian. Testi di Laura Snapes e Ben Beaumont-Thomas.
