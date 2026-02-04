La Grecia sta assistendo da mesi a un aumento dei migranti in arrivo dal Sudan. Uomini e donne che fuggono da violenze estreme: dall’aprile 2023 nel paese africano è in corso una guerra civile che ha causato decine di migliaia di morti, più di undici milioni di sfollati e a una crisi umanitaria senza precedenti.

Per molti sudanesi la Grecia è la prima tappa in un percorso pieno di ostacoli verso la protezione internazionale. Ad Atene un’associazione si batte per aiutarli a ottenere asilo.

Il video reportage di Arte.