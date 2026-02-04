La Grecia sta assistendo da mesi a un aumento dei migranti in arrivo dal Sudan. Uomini e donne che fuggono da violenze estreme: dall’aprile 2023 nel paese africano è in corso una guerra civile che ha causato decine di migliaia di morti, più di undici milioni di sfollati e a una crisi umanitaria senza precedenti.
Per molti sudanesi la Grecia è la prima tappa in un percorso pieno di ostacoli verso la protezione internazionale. Ad Atene un’associazione si batte per aiutarli a ottenere asilo.
Il video reportage di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it