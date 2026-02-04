Quando pensiamo agli utenti di un chatbot affettivo ci vengono alla mente persone fragili da proteggere dalla manipolazione, patologie, disturbi, morbosità, autoassoluzione, adulazione maligna, immoralità e, per finire, fantascienza distopica. Insomma, se parliamo di chatbot affettivi è facile cadere nei pregiudizi negativi su chi li usa, che immaginiamo come persone incapaci di relazionarsi con gli altri e, per questo, disposte a costruire relazioni con le macchine. Relazioni che, ovviamente, ci appaiono sbagliate o addirittura deliranti.

Ed è facile trovare episodi che rafforzano quei pregiudizi: prima arriva qualcuno che ti racconta di quel paziente psichiatrico che si è progettato un chatbot per sostituire la moglie da cui ha divorziato; poi qualcun altro che ti parla di persone che hanno una cultura tossica a cui le macchine hanno dato ragione. E così via.

Se poi all’affettività si mescolano il lutto e la sua elaborazione, allora siamo subito dentro Torna da me, il primo episodio della seconda stagione di Black mirror, in cui la giovane vedova Martha si compra un clone del marito morto. Ovviamente, finiremo per giudicare negativamente Martha.

Persino il papa, nel suo messaggio per la cinquantesima giornata mondiale delle comunicazioni sociali ci mette in guardia contro i chatbot basati sui large language model che, secondo lui, “si stanno rivelando sorprendentemente efficaci nella persuasione occulta” perché “la struttura dialogica e adattiva, mimetica, di questi modelli linguistici è capace di imitare i sentimenti umani e simulare così una relazione”.