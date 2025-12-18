Megha Majumdar ( Daniel Dorsa, The New York Times/Contrasto )

Fiction

Megha Majumdar

A guardian and a thief

Nella Kolkata di un futuro prossimo, un ladro che cerca disperatamente di aiutare la sua famiglia e una donna, pronta a raggiungere il marito negli Stati Uniti con un “visto climatico”, scopre che i suoi documenti sono stati rubati. Daniel Kraus

Angel down

In Francia, durante la prima guerra mondiale, cinque soldati statunitensi sono mandati in missione nella terra di nessuno per indagare l’origine di un misterioso grido. Troveranno un vero angelo caduto. Regina Black

August Lane

La storia di August e Luke, fidanzati dalle superiori e collaboratori nel campo della musica country, che si ritrovano a raccogliere i cocci dopo un decennio di strazi. Oscura e appassionata. Kylie Lee Baker

Bat eater and other names for Cora Zeng

Sono i primi giorni della pandemia di covid a New York e Cora, sconvolta per la morte della sorella, trova lavoro come addetta alle pulizie di orribili scene del crimine. Un geniale miscuglio di folk horror, subdola commedia sull’amicizia e cronaca sociale. Patrick Ryan

Buckeye

Monumentale romanzo americano “d’altri tempi” su due famiglie di una piccola città dell’Ohio le cui vite s’intrecciano a metà del novecento. Stephen Graham Jones

The buffalo hunter hunter

Nei romanzi precedenti Jones ha mescolato l’horror con le esperienze dei nativi americani. Prosegue su questa scia, raccontando la storia di un blackfeet che diventa vampiro. V.E. Schwab

Seppellisci le mie ossanel suolo di mezzanotte

Schwab, nota soprattutto per La vita invisibile di Addie LaRue, torna con un mistery con protagoniste delle vampire lesbiche attraverso i secoli. Annika Norlin

La colonia

In una foresta bucolica della Svezia, un piccolo gruppo di emarginati dà vita a una misteriosa comune. Un’utopia per qualcuno, un incubo per altri. Solleva domande sui confini tra individuo e collettività. Cristina Rivera Garza

Death takes me

Un giallo con tutti gli elementi classici del genere. Si aggiunge però una svolta femminista e un sottile strato di analisi letteraria, che s’intreccia con la sanguinosa serie di omicidi al centro della vicenda. Daniel Kehlmann

Il regista

Stelle del cinema e nazisti sono ingredienti irresistibili in qualsiasi libro. Questo romanzo sul regista austriaco G.W. Pabst li offre entrambi, descrivendone i legami intimi, spesso simbiotici. Elegante, agghiacciante e mordace. Chris Pavone

The doorman

Anche se nel racconto ambientato a New York serpeggia un mistero e sappiamo presto che qualcuno non ne uscirà vivo, The doorman va letto come un romanzo sulla città, un ritratto caleidoscopico della metropoli in un momento particolare. Giaime Alonge

Il sentimento del ferro

Questo straordinario romanzo segue due sopravvissuti

all’Olocausto in una lunga ricerca di vendetta che attraversa decenni e continenti. David Szalay

Nella carne

Cresciuto in Ungheria, il solitario István è trascinato in un viaggio verso gli alti ranghi della società britannica. Szalay ci fa percepire il desiderio di István di trovare senso, esperienze e appartenenza. TJ Alexander

A gentleman’s gentleman

Per conservare il suo grande patrimonio il nobile Christopher Winterthorpe deve trovare una moglie. La complicazione? È una persona trans. Un libro delicato, pieno di goffi equivoci e risvolti emotivi. Denise Mina

The good liar

Mina intreccia questioni di classe, privilegio e complottismo istituzionale in un giallo avvincente che si snoda lungo percorsi inaspettati. Lily King

Cuore l’innamorato

Le conseguenze di un triangolo amoroso all’università tra un’aspirante scrittrice e acuta osservatrice e due amici che conosce nel suo corso di letteratura del sei-cento. Adam Ross

Playworld

Il secondo romanzo semi-autobiografico di Ross, ambientato nella New York dei primi anni ottanta, segue le vicende di un attore bambino alle prese con la complicata relazione con una donna sposata.

Adam Ross ( Emily Dorio )

Amity Gaige

Il cuore della foresta

Quando un’escursionista scompare sull’Appalachian trail, altre due donne, una guardiacaccia e un’ex scienziata solitaria ma vivace, cercano di risolvere il caso. Victor Suthammanont

Hollow spaces

Un avvocato civilista e un corrispondente di guerra decidono d’indagare sul delitto di cui trent’anni prima era stato accusato loro padre, unico partner asiatico americano di uno studio legale di Manhattan. Xenobe Purvis

La persecuzionedelle sorelle Mansfield

In una cittadina dell’Inghilterra del settecento gira la voce che cinque sorelle, già considerate strane e schive, durante la notte si trasformano in un branco di cani. Dennard Dayle

How to dodgea cannonball

Satira audace sulla guerra civile. La rappresentazione dell’avversione ai neri, dello sfruttamento di classe e dell’incertezza culturale è fedele all’ambientazione ma anche molto contemporanea. Allegra Goodman

Isola

Basato sulla vicenda di una nobildonna francese del cinquecento che amò l’uomo sbagliato e perciò venne abbandonata con lui su un’isola inospitale nel golfo di San Lorenzo. R.F. Kuang

Katabasis

Due dottorandi rivali a Cambridge stringono una traballante alleanza per salvare il loro stimato professore che è all’inferno. Per una di loro, Alice, il viaggio nell’oltretomba diventa il perfetto riflesso del suo percorso accademico. Marlen Haushofer

Noi e la morte di Stella

Breve romanzo austriaco del 1958 su una ragazza investita da un camion. Giallo apparente che si trasforma in uno studio su tensioni domestiche, complicità e senso di colpa. Joe Hill

King Sorrow

Uno studente è costretto da due spacciatori a rubare libri di valore dalla biblioteca in cui lavora. Lui e i suoi amici decidono per scherzo di evocare un drago che però pretenderà un sacrificio ogni anno. Kiran Desai

The loneliness of Sonia and Sunny

Una giovane coppia spinta al matrimonio dalle rispettive famiglie indiane si muove tra forze contrastanti di tradizione e modernità, amore e dovere, oriente e occidente. Jonas Hassen Khemiri

The sisters

Un trio di magnetiche donne svedesi, figlie di un’eccentrica tunisina, attraversano il mondo da Stoccolma a Tunisi a New York.

Jonas Hassen Khemiri ( Agaton Strom, (Redux/Contrasto) )

Stephanie Wambugu

Lonely crowds

Ruth ha 9 anni quando conosce Maria, l’unica altra ragazza nera nella loro scuola cattolica. Il legame intenso tra le due donne cresce insieme a loro, prima nel New England e poi come artiste nella New York degli anni novanta. Katie Yee

Maggie; or, a man and a woman walk into a bar

Il delizioso e bizzarro romanzo di Yee si svolge in una sorta di pausa tra divorzio e matrimonio, malattia e salute, l’ignoto e lo status quo. Kevin Young

Night watch

Questa rigorosa nuova raccolta del prolifico poeta e saggista porta avanti uno dei filoni più vitali della poesia contemporanea, trasformando i silenzi della storia in lirica. Solvej Balle

Gli altri. Il volume del tempo (Vol. 3)

Terzo volume di sette, una meditazione sul tempo che conferisce alla narrativa del loop temporale nuove e sorprendenti proporzioni. Vincenzo Latronico

Le perfezioni

Satira pungente e incisiva del mondo degli espatriati. Anjet Daanje

The remembered soldier

Un soldato olandese, veterano della prima guerra mondiale affetto da amnesia, vive in un manicomio finché non viene affidato a una donna che sostiene di essere sua moglie. Gaëlle Bélem

Il frutto più raro

Nel 1841 sull’isola di Réunion, un ragazzo schiavo scoprì come impollinare a mano le orchidee di vaniglia, permettendo al mondo intero di conoscerne il sapore. Thomas Pynchon

Shadow ticket

Il primo romanzo di Pynchon dopo dodici anni è una storia alla Chandler ambientata nell’epoca della depressione, con un’ereditiera scomparsa e un investigatore privato incline ai disastri. Dani Francis

Silver elite

Il primo volume di questa serie fantasy con svolte distopiche ha la carica e la tensione della serie Empyrean di Rebecca Yarros, con vibrazioni da Hunger games al posto dei draghi. Lucas Schaefer

The slip

Nell’estate del 1998 ad Austin, in Texas, sparisce un adolescente problematico. Dieci anni la sua scomparsa emergono nuovi indizi che coinvolgono personaggi coloriti in un intreccio folle. Tash Aw

The south

Romanzo sensuale e psicologicamente denso sui drammi intrecciati di una famiglia malese alle prese con aspettative e segreti personali nella loro fattoria remota e fatiscente. Al centro della vicenda il figlio queer della famiglia. Ada Limón

Startlement

In questo volume di poesie, le migliori sono loquaci, divertenti e con il cuore in mano, anche quando si concedono un tocco di malizia. Charlotte Wood

Stone yard devotional

Romanzo cupo ed elegante su un’ambientalista esperta di fauna selvatica che lascia tutto per vivere in un convento nella campagna australiana. Ian McEwan

Quello che possiamo sapere

Nel 2119 un professore cerca di rintracciare l’origine di una famosa poesia del 2016, l’oscuro segreto che l’ha relegata nell’oblio e la sfuggente natura stessa della conoscenza.

Ian McEwan ( Lydia Goldblatt , (Guardian/eyevine/Contrasto) )

Suzanne Collins

Hunger games. L’albasulla mietitura

Prequel brutale e straziante su Haymitch Abernathy, il mentore disilluso che ha guidato la giovane Katniss Everdeen nella trilogia originale. Sarah MacLean

These summer storms

Alice torna nella tenuta di famiglia del Rhode Island dopo la morte del padre miliardario. I suoi eredi dovranno affrontare una serie di sfide previste nel testamento, che riportano a galla vecchi segreti. Rosalyn Drexler

To Smithereens

Pubblicato nel 1972, il brillante romanzo di Drexler ritrae due sottoculture apparentemente slegate nella New York di quegli anni, il mondo dell’arte e il wrestling femminile. Giovana Madalosso

La suite

In questo teso romanzo brasiliano che esplora le divisioni di classe contemporanee del paese, una tata fugge con la bambina di cui si prende cura. Amie Barrodale

Trip

Questo primo romanzo trascendente e incredibilmente strano racconta di una madre e di un figlio alla deriva, rispettivamente nell’aldilà e nell’Atlantico meridionale. John Banville

Venetian vespers

Ambientato a Venezia nell’inverno del 1900, il romanzo trabocca di elementi drammatici da cui emerge il cupo ritratto psicologico di un uomo costretto a confrontarsi con i suoi demoni interiori. Virginia Feito

Victorian psycho

Macabro romanzo su una governante assassina nell’Inghilterra dell’ottocento. Senza giustificare le azioni di uno psicopatico, scopriamo che la donna ha un conto da saldare. Han Kang

We do not part

Uno scrittore rivisita un capitolo violento della storia sudcoreana: tra il 1947 e il 1954 su un’isola subtropicale, almeno trentamila persone furono uccise in azioni atroci commesse per lo più dal governo. Sangu Mandanna

A witch’s guide to magical innkeeping

Prima di esaurire i suoi poteri Sera Swan era l’astro nascente della magia nel Regno Unito. Anni dopo, con l’aiuto di uno storico della magia, cerca di decifrare un antico incantesimo che potrebbe ridarle i poteri. Accogliente romanzo sentimentale paranormale. Ezra Klein,Derek Thompson

Abundance

In questa polemica, due giornalisti – Klein conduce un podcast per il New York Times e Thompson è un ex redattore dell’Atlantic – ripensano il liberalismo statunitense, affrancato dalla burocrazia soffocante. Sophia Rosenfeld

The age of choice

Come il diritto di scegliere ha smesso di essere oggetto di sospetto e condanna, diventando il tratto distintivo di una vita degna di essere vissuta. Ruby Tandoh

All consuming

Saggi divertenti di una star della pasticceria diventata filosofa del cibo, che analizza la nostra economia gastronomica fatta di ricette pensate per far colpo sui social. Patrick McGee

Apple in China

La decisione di Apple di produrre circa il 90 per cento dei suoi prodotti in Cina ha generato una vulnerabilità esistenziale per l’azienda, ma anche per gli Stati Uniti. Christine Webb

The arrogant ape

La primatologa Webb si oppone alla diffusa convinzione dell’eccezionalismo umano, mostrando come il presunto abisso tra l’intelligenza umana e quella animale sia una manipolazione a nostro vantaggio. Jen Hatmaker

Awake

La coraggiosa autobiografia di quella che era un punto di riferimento nel mondo degli evangelici online, dopo la separazione, pubblica e privata, dal marito pastore. Margaret Atwood

Le nostre vite

Una sorta di memoir che ripercorre esperienze profonde e momenti più leggeri che hanno influenzato l’opera della scrittrice canadese.

Margaret Atwood ( Leonardo Cendamo, (Getty) )

Nicholas Boggs

Baldwin

In questa tenera biografia Boggs si spinge molto oltre gli altri studiosi nel ricostruire il modo in cui le relazioni di James Baldwin ne abbiano influenzato l’opera. Peter Beinart

Essere ebrei dopola distruzione di Gaza

Una delle voci ebraiche più influenti a favore della Palestina si rivolge a un amico con cui ha rotto i rapporti dopo il 7 ottobre 2023, nella speranza di trovare uno spazio per avviare un dibattito produttivo. Caleb Gayle

Black Moses

La storia avvincente di Edward McCabe, uomo d’affari, politico e idealista che cercò di creare uno stato interamente afroamericano nel territorio dell’Oklahoma. Bench Ansfield

Born in flames

Gli incendi che devastarono il Bronx e altre comunità non bianche furono appiccati dai proprietari degli immobili. Le pratiche razziste nel settore abitativo e assicurativo rendevano più redditizio bruciare gli edifici che affittarli. Michael Thomas

The broken king

Thomas riflette sulle vite di diversi uomini della sua famiglia e sulle sue personali battaglie contro traumi e malattia mentale. Sam Tanenhaus

Buckley

William F. Buckley, l’aristocratico fondatore della National Review e attivista senza remore, emerge come il “primo intrattenitore intellettuale” della destra. Rob Dunn

The call of the honeyguide

Un tempo umani e animali cooperavano: relazioni simbiotiche che Dunn definisce “mutualismi”. Qui, attingendo a varie discipline, propone un ritorno a una vita in armonia con la natura. Sven Beckert

Capitalism

Attraversando secoli e continenti, la monumentale storia di Beckert ricostruisce la vita del sistema economico globale, individuando molte culle del capitalismo. Sarah Wynn-Williams

Careless people

La trasformazione di Face--book in veicolo di disinformazione per colpa di dirigenti egocentrici, insofferenti e sempre più incapaci, raccontata dall’interno. Elizabeth Evitts Dickinson

Claire McCardell

La biografia di Claire McCardell, stilista considerata l’inventrice dello sportswear statunitense. Michelle Adams

The containment

Una docente di diritto racconta il fallito tentativo d’integrare le scuole di Detroit negli anni settanta con il ricorso a estese norme regionali sul trasporto scolastico. Dan Nadel

Crumb

Biografia definitiva di un autore i cui fumetti hanno plasmato la controcultura degli anni sessanta. Geraldine Brooks

Ti ritrovo nel silenzio

La scrittrice premio Pulitzer ricorda il suo matrimonio con il giornalista Tony Horwitz (anche lui vincitore del Pulitzer).

Geraldine Brooks ( Leonardo Cendamo , (Getty) )

Stephen Greenblatt

Dark renaissance

Con un finale da spy story, questa biografia di Christopher Marlowe cattura brillantemente l’orrore e le possibilità di quel mondo perduto che è stato il rinascimento inglese. Barbara Demick

Daughters of the bamboo grove

I percorsi divergenti di due gemelle nate in Cina durante la politica del figlio unico. Karen Hao

Empire of ai

Un ritratto di Sam Altman che si spinge fino ai data center in Kenya, Colombia e Cile. Ken Belson

Every day is sunday

La trasformazione del moribondo football professionistico in un prodotto acrobatico e violento, ideale per il pubblico contemporaneo. Rick Atkinson

The fate of the day

Nel secondo volume di una trilogia, una cronaca eccezionale degli anni centrali della rivoluzione americana. Haley Cohen Gilliland

A flower traveled in my blood

Le vite delle donne incinte “scomparse” durante la dittatura militare argentina e dei loro figli, ricostruite attraverso le storie delle instancabili abuelas de Plaza de Mayo. Sophie Gilbert

Girl on girl

Le tendenze più diffuse tra le ragazze alla moda di fine millennio mostrano quanto fossero plasmate per vendere la menzogna secondo cui l’auto-oggettificazione equivale all’emancipazione. Jonathan Mahler

The gods of New York

Alla fine degli anni ottanta New York affronta aids, crack, senzatetto, tensioni razziali e i giochi di potere di personaggi esagerati come Ed Koch, Rudy Giuliani e Donald Trump. Julian Borger

I seek a kind person

Decenni dopo il suicidio del padre, un ebreo austriaco fuggito in Galles nel 1938, quando aveva undici anni, Borger ha scoperto una straziante verità. Ian Leslie

John & Paul

Tributo che evoca la straordinaria dinamica tra John Lennon e Paul McCartney, dentro e fuori dai Beatles. Scott Anderson

King of kings

La rivoluzione iraniana del 1979 come evento scatenante di un profondo riallineamento geopolitico in Medio Oriente. John W. Miller

The last manager

Vivace biografia dell’allenatore di baseball Earl Weaver. Ron Chernow

Mark Twain

Tutte le complessità e le imperfezioni di Mark Twain in una voluminosa biografia. Sophie Elmhirst

A marriage at sea

Nel 1972 una coppia britannica molla tutto per circumnavigare il mondo in barca a vela. Il racconto di una miracolosa sopravvivenza. Kevin Sack

Mother Emanuel

La storia della chiesa metodista di Charleston, nota per la strage compiuta da un suprematista bianco nel 2015. Julia Ioffe

Motherland

Una prospettiva inedita sul turbolento novecento russo. Arundhati Roy

Il mio rifugio e la miatempesta

Roy rievoca la donna imprevedibile che l’ha cresciuta.

Arundhati Roy ( Nick Lachance, Toronto Star/Getty )

Chloe Dalton

Raising hare

Come una lepre ha cambiato la vita dell’autrice durante la pandemia. Un memoir illustrato dolcemente meditativo.

Chloe Dalton ( Clara Molden, Camera Press/Contrasto )

Andrew Ross Sorkin

1929

Un resoconto romanzesco del crollo della borsa del 1929 che mette in luce i gravi errori di banchieri e politici. Omar El Akkad

Un giorno tutti dirannodi essere stati contro

El Akkad cerca di spingere i lettori a considerare le vittime palestinesi non come un “loro”, ma come un “noi”. Kate Summerscale

Gli omicidi di Rillington place

Un caso di cronaca nera incredibile, che negli anni cinquanta fece impazzire i tabloid britannici, raccontato con uno sguardo da giallista e una sensibilità sociologica. Brandon M. Terry

Shattered dreams, infinite hope

Una sfaccettata rilettura del celebre movimento statunitense per i diritti civili, fondata su una visione filosofica di ciò che l’autore chiama “speranza tragica”. John Seabrook

The spinach king

L’autore, storico collaboratore del New Yorker, racconta in che modo suo nonno ha trasformato la fattoria di famiglia dove si coltivavano spinaci in un colosso industriale. Brian Goldstone

There is no place for us

La storia di cinque famiglie di Atlanta finite sul lastrico e costrette a dormire in automobile o in motel fatiscenti attraverso gli anni più difficili delle loro vite. Yiyun Li

Things in nature merely grow

Li offre una riflessione angosciante e determinata sul suicidio di suo figlio James a 19 anni, nel 2024, sei anni dopo il suicidio del fratello maggiore, Vincent, all’epoca sedicenne. John J. Lennon

The tragedy of true crime

Detenuto a Sing Sing, dove sta scontando varie condanne per omicidio, spaccio di droga e possesso di armi, Lennon si è reinventato giornalista. In questo debutto racconta la sua storia e quelle di altri detenuti, mettendo in luce le frustrazioni, i pericoli e le assurdità della vita in prigione. Jill Lepore

We the people

Lepore racconta con dettagli vivaci la lotta secolare per riscrivere la costituzione degli Stati Uniti. Un monito contro la rigidità. John Birdsall

What is queer food?

Dal mondo della ristorazione alla crisi dell’aids, dalle ricette di Alice B. Toklas alle preferenze di Truman Capote, Birdsall offre un ritratto completo del legame indissolubile tra queer e cibo. Sue Prideaux

Wild thing

In questa elegante biografia di Paul Gauguin, Prideaux attinge a materiali da poco scoperti per sfatare i miti sul pittore francese, la cui vita fu inventiva quanto la sua arte. Siddharth Kara

The Zorg

Nel 1781 l’equipaggio di una nave britannica dedita al commercio di schiavi decise di gettare in mare decine di prigionieri malati per riscuotere i premi assicurativi. ◆ gim

