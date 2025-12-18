La rapida crescita delle energie rinnovabili è il progresso scientifico dell’anno secondo la rivista statunitense Science.

Nel 2025 l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ha annunciato il centro studi Ember, ha superato per la prima volta quella ottenuta dal carbone e, nei primi sei mesi dell’anno, il solare e l’eolico sono cresciuti abbastanza rapidamente da coprire per intero l’aumento della domanda globale di elettricità.

Questo risultato è in massima parte dovuto all’impressionante sviluppo dell’industria delle rinnovabili in Cina, che grazie ad anni di sussidi e investimenti pubblici è arrivata a dominare il mercato mondiale dei pannelli solari, delle turbine eoliche e delle batterie con percentuali comprese tra l’80 e il 70 per cento.

L’aumento vertiginoso della produzione e il progresso tecnologico hanno portato a un drastico calo dei prezzi, che ha sua volta ha permesso una forte espansione della domanda, innescando un circolo virtuoso. Considerando anche l’aumento dei prezzi dei combustibili fossili dovuto alla guerra in Ucraina, oggi in gran parte del mondo le rinnovabili sono le fonti di energia meno costose, in particolare il solare, che sta rapidamente prendendo piede in regioni a basso reddito come il Pakistan e l’Africa subsahariana.

I benefici sono già tangibili: secondo alcune stime le emissioni di gas serra della Cina potrebbero aver già raggiunto o superato il picco, e quelle globali potrebbero fare lo stesso nel giro di pochi anni, e cominciare quindi a calare. Di fronte alla riduzione dell’impegno internazionale contro il cambiamento climatico dopo l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, il fatto che i vantaggi economici stiano diventando il principale motore della transizione energetica globale potrebbe essere la svolta più importante, conclude Science.