Fra i ringraziamenti figurano esperti di sicurezza delle ia e figure del mondo religioso, accademico, giuridico: in generale, è un testo multidisciplinae che non si presenta come una semplice pagina di marketing, ma come il documento normativo fondamentale con cui la Anthropic cerca di addestrare Claude.

A lavorarci, dice la stessa Anthropic, sono state molte persone interne ed esterne all’azienda, oltre a diversi modelli Claude usati per commentare e proporre testi. L’autrice principale è la filosofa Amanda Askell e ci sono contributi del ricercatore Joe Carlsmith , dell’informatico Chris Olah, del fisico teorico Jared Kaplan e di Holden Karnofsky, un dirigente di organizzazioni non profit.

Allo stesso tempo, la Anthropic dice di non volere che Claude sia solo passivo e obbediente o troppu burocratico, ma che diventi un sistema capace di giudizio, che sappia bilanciare principi diversi nei casi concreti. C’è anche una parte più insolita, quasi filosofica, dedicata alla “natura” di Claude, alla sua possibile identità, al suo benessere e al rapporto tra esseri umani e sistemi di ia.

Con questo documento la Anthropic prova a definire il carattere, i valori e i limiti del suo modello linguistico: Claude deve essere, nell’ordine, sicuro, etico, conforme alle linee guida della Anthropic e davvero utile per chi lo usa. Il testo insiste molto su concetti come onestà, trasparenza, rifiuto della manipolazione, prevenzione dei danni gravi, rispetto della supervisione umana e attenzione alle conseguenze sociali delle intelligenze artificiali.

Sul sito della Anthropic c’è un documento che si chiama Claude’s constitution (la costituzione di Claude). È una lettura molto interessante e raccomandata per chiunque voglia approfondire gli aspetti più politici, filosofici ed etici delle intelligenze artificiali.

Da tempo l’azienda sostiene di voler sviluppare modelli più sicuri, interpretabili e controllabili: invece di affidarsi solo al giudizio umano su quali risposte siano migliori o peggiori, il modello viene addestrato anche attraverso una lista di regole o principi che guidano l’autocritica e la revisione delle risposte. In un articolo scientifico del 2022 la Anthropic descriveva esattamente questo metodo: un sistema che impara a correggersi a partire da una “costituzione”, cioè da un insieme esplicito di principi scritti da umani.

Al tempo stesso, questo è il terreno su cui la Anthropic ha costruito una parte importante della propria identità pubblica, coerente con la sua opposizione ad alcune richieste dell’amministrazione Trump, per esempio.

Ed esistono, soprattutto, rapporti di forza economici e culturali che fanno sembrare universali e permanenti valori che, in realtà, sono il prodotto storico di certe aree del mondo, di élite, di istituzioni specifiche.

Il tema non è nuovo. Nel 2021 l’Unesco aveva già scritto e pubblicato le proprie raccomandazioni sull’etica delle ia: il documento, formalmente, era stato adottato da 194 stati membri ed è fondato su diritti umani, dignità, trasparenza, equità e controllo umano. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha aggiornato le sue linee guida sulle ia nel 2024. Anche qui si parla di rispetto dei diritti umani e di valori democratici.

Il tentativo è sicuramente diverso da quello della Anthropic perché avviene, se non altro, con la ricerca di consenso da paesi di tutto il mondo. Ma anche queste due organizzazioni operano nel quadro sociale in cui è il nord globale a dominare; il linguaggio che usano ci dice che ci troviamo di fronte a compromessi politici abbastanza ampi da tenere insieme paesi, interessi e culture diverse, ma comunque sotto una guida culturalmente egemonica.

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i lavori che chiedono di decolonizzare gli immaginari delle intelligenze artificiali (in alcuni casi si chiedono addirittura se sia davvero possibile farlo). Per riuscirci, però, non basta denunciare i pregiudizi nei dati con cui le ia sono addestrate o chiedere un po’ di inclusione, ma diventa sempre più importante evidenziare che i modi dominanti di immaginare e progettare queste macchine continuano a riflettere interessi, valori, priorità e metafore del nord globale, presentandoli come se fossero neutrali o inevitabili.