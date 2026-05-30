Tra i produttori del film Backrooms, appena uscito nelle sale, ci sono il regista Shawn Levy e il guru dell’horror James Wan, mentre i protagonisti del film sono due star come Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve.

Quando era ancora un adolescente, e online era conosciuto come Kane Pixels , pubblicava video horror a bassa risoluzione su YouTube, tra cui la serie The backrooms. Ora, a vent’anni, ha diretto un film per la famosa casa di produzione A24 .

Prima di sbarcare a Hollywood, Kane Parsons, nella sua cameretta, aveva solo un computer economico, una fotocamera di medio livello e un’immagine sgranata trovata su un forum di 4chan .

Un altro utente anonimo ha risposto con un breve testo: “Se non farai attenzione al ‘noclip’, finirai nell’area sbagliata e ti ritroverai nelle backrooms, dove resterai intrappolato nel fetore di vecchi tappeti ammuffiti, nella follia del monocolore giallo e nell’infinito rumore di fondo delle luci fluorescenti che ronzano al volume massimo, perso tra due miliardi di chilometri quadrati di stanze vuote con forme senza criterio. Dio abbia pietà di te se sentirai qualcosa che vaga nelle vicinanze, perché di sicuro quel qualcosa sa benissimo dove sei”.

Tutto è cominciato su una bacheca di 4chan. Nel maggio 2019 un utente anonimo della sezione dedicata al paranormale ha pubblicato una fotografia di un corridoio con le pareti dipinte di giallo in un thread sulle immagini inquietanti.

Quello che ha reso The backrooms insolitamente efficace è l’immagine originaria, uno degli esempi più conosciuti dell’estetica online degli “spazi liminali” (luoghi di passaggio sospesi tra due luoghi, tra due funzioni, tra due stati) . Questa tendenza si basa su fotografie di aree di transito che evocano un inquietante senso di familiarità e disagio.

Quella risposta anonima è diventata il seme di una mitologia più ampia. È il classico esempio di quello che la cultura di internet chiama creepypasta , una breve opera di finzione o folclore horror, solitamente anonima, che si diffonde attraverso le piattaforme online e invita altri utenti ad ampliarla.

Kane Parsons è cresciuto a Petaluma, nella California del Nord. Aveva 14 anni quando si è imbattuto nell’immagine che avrebbe dato vita alla sua serie. In un’intervista con Esquire, ha raccontato quell’esperienza: “Ho cominciato a vederla costantemente, per un paio di settimane. Ho avuto l’impressione che trasmettesse un senso di dannazione. Credo che sia ancora così”.

All’epoca Parsons si dilettava già con la regia. Dall’età di dieci anni pubblicava video su YouTube, presentando i suoi lavori ai festival locali. Il suo amore per le immagini in movimento lo ha portato a imparare come animare e creare effetti visivi suando strumenti gratuiti disponibili online.

Spinto dalla mitologia e dall’immaginario sulle backrooms, Parsons ha dato sfogo alla sua creatività utilizzando Blender e Adobe After Effects per creare il suo primo video Backrooms. Per completarlo ci è voluto un mese.

Parsons ha pubblicato il video nel gennaio 2022, considerandolo un lavoro unico e senza aspettarsi grandi reazioni. Ma il filmato, lungo nove minuti, è passato da un milione a sette milioni di visualizzazioni nell’arco di 48 ore. Da allora, la serie web che ne è scaturita ha accumulato quasi 200 milioni di visualizzazioni.