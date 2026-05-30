Superata la soglia dei vent’anni – festeggiati nel 2025 – il festival Fotografia europea di Reggio Emilia ha deciso di guardare a ciò che non si può guardare, a una sostanza invisibile composta da ricordi, memorie individuali e collettive, tecnologie che filtrano sempre di più la nostra percezione del reale. Alla consolidata squadra di curatori (Tim Clark, Walter Guadagnini, Luce Lebart) si aggiunge Arianna Catania, fondatrice e direttrice di Gibellina photoroad.

Le mostre sono numerose, come sempre, e sono dislocate in diversi luoghi della città fino al 14 giugno. Tra queste, al piano terra dei Chiostri di San Pietro c’è Milk wood di Simona Ghizzoni, fotografa di origine reggiana con un’attenzione specifica ai diritti delle donne e alle questioni sociali che le riguardano. Il progetto è stato commissionato dal festival stesso ed esplora la quotidianità del quartiere Stazione a Reggio Emilia, una zona dimenticata, oggetto ora di una riqualificazione da parte dell’amministrazione cittadina.

Il titolo è preso dall’opera postuma di Dylan Thomas: un radiodramma che racconta incubi e speranze di una piccola comunità gallese quando si fa notte; è un invito del poeta a “entrare” nelle stanze degli abitanti mentre dormono; è un invito all’ascolto e al riconoscimento dell’esistenza degli altri.

“Anch’io avevo dimenticato la vecchia stazione, nonostante sia da lì che sono partita per la prima volta, ormai molti anni fa”, racconta Ghizzoni. “Mentre tentavo di capire come si racconta un luogo che si è dimenticato, dalla libreria cercavo una vecchia edizione di Milk wood”. La fotografa entra così in questa storia con un approccio non necessariamente documentario.

Ci sono i ritratti delle donne che si incontrano il mercoledì da Binario49 e altre persone che vivono nel quartiere, ma non solo. Nell’allestimento attraversiamo anche elaborazioni pittoriche di luoghi e parole, che diventano degli audio, per restituire una rilettura sfaccettata del quartiere, costruita insieme a chi lo vive ogni giorno.