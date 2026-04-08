Il 27 marzo 2026 al Museo della scienza e della tecnologia di Milano si è svolta un’intera giornata di conversazioni e laboratori sulle intelligenze artificiali nel mondo. La sera ho avuto la possibilità di parlarne in pubblico con Vladan Joler, un artista che ha collaborato, fra l’altro, con Kate Crawford (qui l’intervista per Artificiale) per un lungo lavoro di ricerca che ha portato alla creazione di Calculating empires, una mappa storica delle tecnologie.

La mappa è stata stampata ed esposta più volte: misura ventiquattro metri di lunghezza e tre di altezza. Illustra l’evoluzione delle strutture tecniche e sociali in cinque secoli.