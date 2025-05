Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Spetterà ora alla Commissione europea avviare la revisione per verificare se Israele ha rispettato i diritti umani e i principi democratici, in conformità con l’articolo 2.

“Le relazioni tra le parti, come anche tutte le disposizioni dell’accordo, si basano sul rispetto dei diritti umani”, afferma l’articolo 2.

I Paesi Bassi e altri paesi europei avevano inviato una lettera a Kallas per chiedere la revisione dell’accordo, entrato in vigore nel 2000 per facilitare il dialogo politico e gli scambi commerciali tra le parti.

Negli ultimi giorni vari paesi dell’Unione europea avevano criticato il rafforzamento dell’offensiva militare israeliana a Gaza, dov’è in corso una catastrofe umanitaria. Dopo aver bloccato gli aiuti umanitari per più di due mesi, il 19 maggio il governo israeliano aveva autorizzato una ripresa limitata. Il 21 maggio, però, le Nazioni Unite hanno sottolineato che la distribuzione degli aiuti agli abitanti non è ancora cominciata.