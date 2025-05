Il 20 maggio il Regno Unito ha sospeso i negoziati per un accordo di libero scambio con Israele e convocato l’ambasciatrice israeliana Tzipi Hotovely, in risposta al rafforzamento dell’offensiva nella Striscia di Gaza.

Israele ha reagito respingendo le “pressioni esterne”.

“Le pressioni esterne non distoglieranno Israele dal suo obiettivo, che è di difendere la sua esistenza e la sua sicurezza di fronte a nemici che vogliono distruggerlo”, ha affermato il ministero degli esteri israeliano in un comunicato. “Se il governo britannico vuole danneggiare la sua stessa economia per i suoi pregiudizi antisraeliani e per considerazioni politiche interne, è comunque libero di farlo”.