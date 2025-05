Il 30 marzo sono stati recuperati i corpi di quindici soccorritori rimasti uccisi una settimana prima in un attacco israeliano contro alcune ambulanze a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Erano otto paramedici della Mezzaluna rossa, sei membri della difesa civile e un dipendente di un’agenzia delle Nazioni Unite.

Il New York Times ha esaminato video, audio, testimonianze e rapporti delle autopsie, mostrando che i soldati israeliani hanno sparato per circa sei minuti contro gli operatori disarmati e chiaramente riconoscibili come tali. E che l’esercito israeliano ha inoltre mentito sistematicamente sulla ricostruzione dell’accaduto e seppellito i corpi e i mezzi di soccorso per occultare le prove della strage.

Il video del New York Times.