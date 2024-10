Majdi Fathi è un fotoreporter freelance che, da quando la sua casa è stata distrutta, vive con la famiglia nell’ospedale Al Aqsa, l’unica struttura ancora funzionante nel centro della Striscia di Gaza. Qui, insieme a molti altri giornalisti, lavora in condizioni incredibilmente difficili, con cibo, acqua ed elettricità in diminuzione e sotto la costante minaccia degli attacchi missilistici israeliani.

Mentre viaggia per tutta Gaza per documentare gli effetti della guerra, Fathi racconta come lui e la sua famiglia hanno trascorso l’ultimo anno, cercando di sopravvivere in un conflitto che ha provocato la morte di oltre 40mila persone.

Il reportage video del Guardian.