In Cisgiordania le battaglie tra l’esercito israeliano e le varie fazioni palestinesi sono in corso da decenni. Ma dopo gli eventi del 7 ottobre 2023 le incursioni di Israele si sono intensificate, soprattutto nelle aree di Jenin e Nablus.

La giornalista del Guardian Bethan McKernan è andata nel campo profughi di Nur Shams per vedere gli effetti di questa spirale di violenza sugli abitanti e per incontrare chi ha deciso di imbracciare le armi per provare a difendersi. Il reportage video.