Sottoposta a una serie di guerre, occupazioni e blocchi, la Striscia di Gaza per decenni è riuscita appena a sopravvivere. Dagli anni novanta la popolazione palestinese non era più in grado di muoversi liberamente. Dal 2006 l’introduzione di un blocco israeliano contro Hamas ha peggiorato la situazione.

Le conseguenze economiche sono state catastrofiche: disoccupazione, dipendenza dagli aiuti internazionali, difficoltà a ottenere cure mediche e infrastrutture fondamentali regolarmente distrutte dalle guerre.

Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, sui due milioni di abitanti si è abbattuta una pioggia di bombe senza precedenti, che hanno peggiorato la già difficile situazione umanitaria e creato una catastrofe dalla quale sarà difficile riprendersi.

Il video di Le Monde.