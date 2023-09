Nel 1993 il governo israeliano e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina firmano gli accordi di Oslo. La Cisgiordania viene divisa in tre aree amministrative: l’area A, sotto controllo palestinese (18 per cento del territorio); l’area B, a controllo misto (21 per cento del territorio); e l’area C, controllata da Israele (60 per cento del territorio). La maggioranza della popolazione palestinese vive nelle zone A e B. Circa il 70 per cento dell’area C – che comprende la maggior parte dei terreni agricoli, delle risorse naturali e delle terre disponibili – è di fatto a uso esclusivo degli israeliani.