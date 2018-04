Le mappe della pace

Questo articolo è uscito il 13 gennaio 2006 nel numero 624 di Internazionale , a pagina 26. L’originale era uscito su Legal affairs con il titolo Lessons from the swiss cheese map .

Era il settembre del 1995 e da alcuni mesi andavano avanti i negoziati su quello che doveva essere il primo ritiro significativo di forze israeliane dalla Cisgiordania. Mancavano solo ventiquattr’ore alla scadenza prevista per la firma del cosiddetto accordo di Oslo II quando la delegazione israeliana presentò alla controparte palestinese l’ormai famigerata “cartina-groviera” (figura 1) . Non appena la vide, Yasser Arafat si infuriò e abbandonò il tavolo delle trattative.

L’accordo ad interim, frutto delle cosiddette trattative di Oslo II, divideva la Cisgiordania in tre zone: A, B e C. La zona A, che comprendeva i centri più popolosi della Cisgiordania, ma rappresentava solo il 3 per cento del suo territorio, sarebbe stata trasferita immediatamente sotto il pieno controllo dei palestinesi. La zona B, che era meno densamente popolata e costituiva il 24 per cento della Cisgiordania, sarebbe stata sottoposta a un controllo congiunto israeliano-palestinese. Infine il resto della Cisgiordania, cioè la zona C, sarebbe rimasto inizialmente sotto il pieno controllo israeliano, in attesa di ulteriori ritiri israeliani da effettuarsi in fasi successive. Molte disposizioni dell’intesa tendevano a minimizzare il fatto che il 73 per cento della Cisgiordania sarebbe rimasto in mani israeliane. Per esempio, per definire la zona C si parlava di aree che “fatte salve le questioni che saranno ngoziate nelle trattative sullo status permanente, saranno gradualmente trasferite sotto la giurisdizione palestinese ai sensi del presente accordo”.

Nelle settimane conclusive della maratona negoziale dovevo ricevere la stesura definitiva, aggiornare la mia traduzione tenendo conto delle correzioni e poi rivedere il tutto insieme a Gilad Sher, uno dei legali più stimati della nostra delegazione. Ogni parola andava soppesata con cura. Per esempio l’accordo prevedeva che le truppe israeliane fossero “ridispiegate” – e non “ritirate” – da alcune parti della “Cisgiordania”, e non dalle terre bibliche di “Giudea e Samaria”. Inoltre non conteneva alcuna menzione di un futuro stato palestinese, ma dichiarava che il fine ultimo del processo di Oslo era raggiungere “una soluzione permanente fondata sulle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza dell’Onu”. Queste risoluzioni impongono a Israele di ritirarsi dai Territori occupati nella guerra del 1967, Cisgiordania compresa.

Fino a quel momento, la delegazione israeliana aveva insistito perché al centro delle discussioni ci fosse il testo dell’accordo, già passato per tante stesure diverse, e non si parlasse di carte geografiche. All’epoca io accompagnavo la delegazione israeliana in veste di ufficiale dell’esercito. Con il tempo avevo imparato ad apprezzare la cura meticolosa con cui si concordavano e si modulavano le espressioni verbali da usare nella stesura dell’accordo. Uno dei miei compiti era quello di tradurne via via dei passi in ebraico (la lingua ufficiale era l’inglese), in modo che il testo integrale fosse pronto al momento della firma dell’intesa e potesse essere immediatamente inviato alla Knesset, il parlamento israeliano, per la ratifica.

Un grafico esperto è in grado di far sembrare inevitabile o impossibile un accordo di pace

Purtroppo la cartina principale che accompagnava il testo comunicava esattamente il contrario. Infatti, nella carta annessa all’accordo ad interim finale gli elementi dominanti sul piano visivo sono decine di chiazze di color giallo brillante, completamente scollegate tra loro, ciascuna delle quali circondata da una spessa linea rossa che ne accentua ulteriormente l’isolamento. A un più attento esame si notano anche otto chiazze marroni: raffigurano la zona A, quella trasferita sotto il pieno controllo palestinese, mentre l’arcipelago giallo è la zona B, sottoposta a controllo congiunto. Dalla legenda della cartina manca completamente la zona C e non c’è traccia del confine del 1967: un’assenza inquietante, perché lascia intendere che il destino di quel 73 per cento della Cisgiordania – da cui pure si prevedono ulteriori ritiri di forze israeliane – è già stato deciso in senso favorevole a Israele.

Dopo lo spettacolare abbandono delle trattative da parte di Arafat, gli israeliani decisero di aumentare del 5 per cento la proposta iniziale relativa all’area contrassegnata in giallo, cioè la zona B. Il leader palestinese firmò l’accordo, ma i suoi oppositori lo derisero per aver accettato quella cartina-groviera, dove i territori sottoposti alla sovranità palestinese si presentavano come una distesa di buchi. Insomma quella mappa ufficiale confermò le tesi di chi, come Edward Said, criticò l’intesa considerandola un’umiliante capitolazione palestinese di fronte all’espansionismo israeliano.

Alcuni sostengono che il processo di Oslo fu deliberatamente architettato in modo da segregare i palestinesi in enclave isolate e permettere a Israele di continuare a occupare la Cisgiordania senza però doversi accollare l’onere di vigilare sulla sua popolazione. Se questo è vero, allora forse la cartina rivelò involontariamente ciò che i negoziatori israeliani avevano fatto di tutto per nascondere. O forse invece i negoziatori israeliani evidenziarono di proposito la discontinuità delle aree palestinesi per tranquillizzare l’opposizione di destra in Israele, pur sapendo che Arafat si sarebbe infuriato. Non è vera né l’una né l’altra cosa. Posso dirlo perché ho contribuito a realizzare la carta geografica ufficiale di Oslo II, pur non avendo in quel momento la minima idea di quel che stavo facendo. So solo che una sera, durante le trattative, il mio comandante venne a prendermi all’albergo dove si svolgevano i colloqui e mi portò in una base dell’esercito. Qui mi fece entrare in una sala dove c’erano dei grandi tavoli illuminati da luci fluorescenti e delle carte geografiche sparse ovunque. Mi consegnò alcuni evidenziatori mezzi consumati, srotolò una cartina che non avevo mai visto e mi diede istruzioni per tracciarvi sopra linee e contorni: soltanto per renderli più chiari, spiegò. Non era presente nessun cartografo né un grafico che orientasse le mie scelte, e una volta finito non ci fu nessun Gilad Sher con cui rivedere quello che avevo fatto. Nessuno ne capiva l’importanza.

Visioni del mondo

Le carte geografiche non si limitano a fotografare dei dati di fatto, ma – in modo casuale o deliberato – proiettano anche visioni del mondo e servono per affermare certe posizioni. Ogni carta geografica rispecchia cioè una serie di giudizi, e questi influiscono sull’impressione che l’osservatore riceve dai dati raffigurati. Una cartina è una combinazione di tanti aspetti (colori e didascalie, ritaglio delle immagini, selezione di quello che va

incluso e di quello che resta fuori) che formano un insieme visivo. Di volta in volta, quindi, un grafico esperto è in grado di far sembrare inevitabile o impossibile, rassicurante o inquietante, logico o confuso un accordo di pace.

All’osservatore accorto, queste considerazioni appariranno scontate. Ma gli artisti e i grafici sanno che le rappresentazioni visive si possono modulare a volontà, esattamente come quelle verbali. I negoziatori che prendono parte alle trattative tendono ad avere una consapevolezza solo passiva del fatto che anche le cartine, come i grafici e le fotografie, si possono impostare in modo da affermare questa o quella posizione. Ma siccome senza mappe non sono in grado di parlare di confini in modo sensato, sono costretti a servirsi di uno strumento che non padroneggiano, nella speranza che le loro buone intenzioni li portino nella direzione giusta.

Molti dei principi fondamentali della comunicazione visiva ricalcano i più noti principi della buona scrittura. “Per essere incisivo, un testo dev’essere sempre conciso”, insegnano Strunk e White nel loro manuale The elements of style, ormai diventato un classico non solo negli Stati Uniti. “Una frase non deve contenere parole superflue e un paragrafo non deve contenere frasi superflue, per lo stesso motivo per cui un disegno non deve contenere linee superflue e un congegno meccanico non deve avere componenti superflui”. Una tesi simile è sostenuta da Edward Tufte, esperto di information design, che inveisce contro la chartjunk (“spazzatura grafica”), cioè il rumore visivo, insensato e ingombrante, che caratterizza tante

immagini create al computer. Secondo Strunk e White, dietro una prosa efficace si scorge sempre una serie di attente scelte di micro e macro-organizzazione: scrivere bene significa comporre ogni frase e ogni paragrafo in modo strategico, collocando i concetti più importanti in posizione preminente.

Allo stesso modo, Tufte spiega che attenuare certi elementi secondari e strutturali (frecce, griglie, sottolineature, bordi e sfondi, legende e ombreggiature) riduce l’affollamento delle immagini e aiuta a esplicitare visivamente i principali contenuti informativi. Tufte sostiene la necessità di osservare una “gerarchia visiva”: evidenziando tutto si finisce col non evidenziare nulla e si rischia “un’immagine sovraccarica, ingombra, ma al tempo stesso povera di contenuto informativo”.

Quando fu realizzata la cartina dell’accordo ad interim, la principale difficoltà concettuale fu quella di raffigurare la zona C, cioè quella parte di Cisgiordania che restava sotto il controllo israeliano, ma da cui Israele si impegnava a effettuare ulteriori ritiri, in tempi e modi da stabilire in una fase successiva. Come abbiamo già visto, chi disegnò la cartina, anziché affrontare e risolvere questa difficoltà, la ignorò omettendo di contrassegnare la zona C. Da quando l’accordo è stato firmato, anche altri cartografi hanno cercato di tradurlo in figure. I risultati dei loro sforzi fanno capire in quanti modi diversi si possa interpretare la realtà che sta dietro Oslo II, e quanto possa essere difficile il compito di modulare il simbolismo politico di una cartina.

Isolotti in una scodella

Per fare un esempio, prendiamo la mappa realizzata dall’Applied research institute di Gerusalemme (Arij), un istituto di ricerca palestinese che pubblica tra l’altro il Geopolitical atlas of Palestine, una storia della “colonizzazione” israeliana e dell’esproprio inflitto ai palestinesi realizzata con immagini cartografiche.

Nella carta dell’Arij (figura 2), le aree sotto controllo palestinese appaiono come isolotti che galleggiano sconsolati in una specie di scodella simile a quelle usate dai biologi per fare i brodi di coltura. La zona C, cioè quello spazio bianco che circonda gli isolotti color verde e salmone, è assente dalla legenda della cartina ed è praticamente indistinguibile da Israele. Il confine del 1967, che delimita l’area dove secondo alcuni oppositori dell’accordo di Oslo sarebbe dovuto sorgere il nuovo stato palestinese, domina l’insieme con fare accusatorio.