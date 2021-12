Hebron è la più grande città della Cisgiordania e ha una popolazione quasi completamente palestinese. Ma l’esercito israeliano è presente in forze per controllare un’area del centro della città, abitata da circa ottocento coloni ebrei. È lì per proteggerli, ma tra perquisizioni, posti di blocco, arresti e violenze rende molto difficile la vita quotidiana dei palestinesi.

In questo video del New York Times gli stessi soldati israeliani raccontano la loro esperienza nella città, gli ordini che ricevono, le umiliazioni a cui sottopongono i palestinesi spesso senza una ragione, il rapporto con i coloni e con le loro azioni provocatorie e violente.