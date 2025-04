Prima del blocco israeliano entravano in media tra i cinquecento e i seicento camion di aiuti ogni giorno. Ora tutti i valichi di frontiera con il territorio palestinese sono chiusi, il cibo immagazzinato sta marcendo, i medicinali stanno scadendo, le attrezzature sanitarie si stanno rovinando. Dentro la Striscia torna la fame e il pericolo della carestia, che non è mai scomparso, incombe di nuovo. Il 27 marzo il Programma alimentare mondiale (Pam) ha avvertito che centinaia di migliaia di persone rischiano ancora una volta “la fame e la malnutrizione acuta” e che le sue scorte alimentari (5.700 tonnellate) sono sufficienti a sostenere le operazioni per un massimo di due settimane. Questa agenzia dell’Onu è l’unica che rifornisce ancora le panetterie di Gaza.

Nella Striscia di Gaza non entrano aiuti umanitari esattamente da un mese. Dopo che il 2 marzo Israele ne ha bloccato l’ingresso a causa delle divergenze con Hamas sulle modalità di prosecuzione della tregua, la maggior parte delle richieste fatte dalle organizzazioni umanitarie per coordinare l’accesso a Gaza con le autorità israeliane è stata respinta. L’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha fatto sapere che tra il 18 e il 24 marzo le richieste respinte da Israele sono state 40 su 49. Tutti i passi avanti compiuti per aiutare la popolazione di Gaza durante la tregua “sono stati cancellati”, secondo l’Ocha. “È il periodo più lungo in cui Gaza è stata senza rifornimenti dall’inizio della guerra”, ha aggiunto Philippe Lazzarini, commissario generale dell’Unrwa, l’agenzia dell’Onu che si occupa dei rifugiati palestinesi.

Da quando Israele ha rotto la tregua e ha ricominciato a bombardare il territorio palestinese il 18 marzo, circa dieci cucine comunitarie sono state costrette a chiudere, sempre secondo l’Ocha. Queste iniziative erano fondamentali dato che il gas per cucinare è disponibile “solo in quantità estremamente limitate e a prezzi esorbitanti”. Ogni giorno le persone fanno file di ore davanti ai pochi forni ancora in funzione.

Tradizionalmente l’Eid al fitr, la festa che segna la fine del mese sacro del Ramadan, in tutto il mondo arabo è un’occasione per incontrarsi con i familiari, pregare e mangiare insieme, e offrire doni ai bambini. Quest’anno però quasi nessuno a Gaza è riuscito a preparare un pasto per le celebrazioni cominciate il 30 marzo. “Il cibo nella Striscia è scarso e costosissimo”, denuncia Hind Khoudary, corrispondente di Al Jazeera da Deir al Balah. “I genitori dicono che dare da mangiare alle loro famiglie è una ‘missione impossibile’”.

Il giorno della festa gli abitanti della Striscia di Gaza si sono svegliati con il suono dei bombardamenti israeliani. All’alba migliaia di persone hanno comunque srotolato i loro tappeti per le preghiere, alcuni tra le macerie, altri per le strade, altri ancora nelle moschee con i muri sventrati o davanti alle loro tende negli accampamenti improvvisati.

“L’Eid al fitr, che in passato era un giorno di riunioni e visite familiari, è diventato un giorno di addii e funerali”, ha detto all’Afp Nahla Abou Matar, un’abitante di 28 anni di Khan Yunis, nel sud del territorio. I bambini non hanno ricevuto regali e le famiglie hanno rinunciato a incontrarsi. “Le persone hanno paura a farsi visita, perché un missile potrebbe cadere in ogni momento e ucciderci tutti”, aggiunge un altro abitante della città, Ezzedine Moussa, di 29 anni. Quel giorno Khan Yunis è stata particolarmente colpita dai bombardamenti israeliani insieme a Rafah: nelle due città sono stati uccise almeno 39 persone.