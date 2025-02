Tra le nuove generazioni di israeliani ci sono alcuni giovani che si oppongono all’occupazione dei territori palestinesi e alla devastante guerra nella Striscia di Gaza. Animano proteste e mobilitazioni nelle città principali del paese e si organizzano per contrastare con la loro presenza la violenza dei coloni in Cisgiordania. Spesso rifiutano il servizio militare e condividono l’impegno di mettere fine alla violenza per costruire un futuro di pace e giustizia.

Le loro storie nel reportage di Micol Meghnagi e Velania A. Mesay.