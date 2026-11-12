Fujino è molto popolare per i manga che disegna per il giornale della scuola. Lo stesso giornale comincia a pubblicare anche i manga di Kyomono, un’altra studente che soffre d’ansia e non esce mai di casa. Quando le due ragazze s’incontrano diventano amiche per la pelle e cominciano a collaborare, arrivando giovanissime al successo. Poi però Kyomono s’iscrive all’accademia di belle arti. La rottura tra loro è dolorosa, ma quello che segue è straziante. Nel suo secondo film del 2026, tratto dall’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto, Kore-eda riflette sull’angosciante rimpianto che si può provare pensando a come sarebbero potute andare diversamente le cose. Guardare indietro è un gesto autentico e vitale, ma al di fuori del regno dell’arte è struggente e futile. Non si può cambiare nulla guardando indietro; è semplicemente un luogo per la tristezza e il rimpianto. La dinamica emotiva di questo film è coinvolgente, un’opera di grande chiarezza, intimità e profondità.

Peter Bradshaw, The Guardian