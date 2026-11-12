Un gruppo di liceali francesi va in gita scolastica a Napoli per scoprire le rovine di Pompei e i corpi pietrificati dall’eruzione del Vesuvio. Come colti da una vertigine, uno dopo l’altro si lasciano sopraffare dal desiderio e dalla rabbia. Al suo primo lungometraggio come regista, la direttrice della fotografia Marine Atlan cerca di catturare l’essenza del cinema d’autore francese contemporaneo. Da una parte la naturalezza, l’esuberanza giovanile e il luccichio incantatore della superficie. Dall’altro la gravità, il peso delle origini e la ricerca di una profondità mitologica.
Raphaël Nieuwjaer, Cahiers du Cinéma
Francia / Italia 2026, 145’. In sala
Un gruppo di liceali francesi va in gita scolastica a Napoli per scoprire le rovine di Pompei e i corpi pietrificati dall’eruzione del Vesuvio. Come colti da una vertigine, uno dopo l’altro si lasciano sopraffare dal desiderio e dalla rabbia. Al suo primo lungometraggio come regista, la direttrice della fotografia Marine Atlan cerca di catturare l’essenza del cinema d’autore francese contemporaneo. Da una parte la naturalezza, l’esuberanza giovanile e il luccichio incantatore della superficie. Dall’altro la gravità, il peso delle origini e la ricerca di una profondità mitologica.
Giappone 2026, 100’. In sala
Fujino è molto popolare per i manga che disegna per il giornale della scuola. Lo stesso giornale comincia a pubblicare anche i manga di Kyomono, un’altra studente che soffre d’ansia e non esce mai di casa. Quando le due ragazze s’incontrano diventano amiche per la pelle e cominciano a collaborare, arrivando giovanissime al successo. Poi però Kyomono s’iscrive all’accademia di belle arti. La rottura tra loro è dolorosa, ma quello che segue è straziante. Nel suo secondo film del 2026, tratto dall’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto, Kore-eda riflette sull’angosciante rimpianto che si può provare pensando a come sarebbero potute andare diversamente le cose. Guardare indietro è un gesto autentico e vitale, ma al di fuori del regno dell’arte è struggente e futile. Non si può cambiare nulla guardando indietro; è semplicemente un luogo per la tristezza e il rimpianto. La dinamica emotiva di questo film è coinvolgente, un’opera di grande chiarezza, intimità e profondità.
Peter Bradshaw, The Guardian
Spagna / Francia 2026, 102’. In sala
Esteban è un regista acclamato e con un passato turbolento che si ricongiunge alla figlia, un’attrice in difficoltà con cui ha un rapporto teso e a cui offre il ruolo da protagonista nel suo nuovo film. La vicinanza li costringe a confrontarsi con il passato e con il dolore che affligge il loro rapporto. Nessuno dei due sembra in grado di affrontare la situazione in modo diretto e lucido. Sorogoyen conferma il suo talento raccontando una storia intima e apparentemente piccola in modo grandioso: elegante, sottile, misurato, ma senza dubbio grandioso.
Jesús Usero, AcciónCine
Questo documentario è ambientato in gran parte nei Vosgi, dove l’autore è cresciuto. Il canto della foresta è soprattutto una storia di trasmissione del sapere. Il regista ha al suo fianco il padre Michel – fotografo e naturalista, che conosce bene quell’ecosistema – e il figlio Simon. Michel condivide con loro il suo sapere, le sue esperienze e la sua filosofia di vita. Il film non si concentra sulla didattica ma conduce alla poesia, cattura la bellezza senza cercare spettacolo, anche se non manca qualche sorpresa.
Boris Bastide, Le Monde
Corea del Sud / Stati Uniti 2026, 164’. Su Netflix
Il nuovo film di Lee Chang-dong è un’avvincente e a tratti amara analisi delle divisioni di classe, delle tensioni coniugali e dei desideri latenti. Come nella commedia nera No other choice, del connazionale Park Chan-wook, lo spunto è il cinico sfruttamento aziendale. Quando Ho-seok (Sul Kyung-gu) perde il lavoro e la reputazione in seguito a uno sciopero violento, sua moglie Mi-ok (Jeon Do-yeon) stringe un inaspettato legame con Ye-ji (Cho Yeo-jeong), un’elegante documentarista che li ha avvicinati con la scusa di raccontare la loro storia. Ma le disparità socioeconomiche creano una complessa dinamica di potere; sullo sfondo aleggia la questione di chi abbia più da guadagnare da questa amicizia, insieme a una tacita tensione sessuale. Superbamente interpretato Possible love è un’opera d’intelligenza pungente e giustifica la sua generosa durata.
Wendy Ide, The Observer
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